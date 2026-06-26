Un consumatore su tre ora acquista prodotti scoperti su piattaforme social, mentre l'IA ridefinisce il commercio, secondo uno studio NIQ

VIENNA--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), una società leader di consumer intelligence, oggi ha rivelato le nuove analisi presentate al summit globale di The Consumer Goods Forum (CGF): quasi un consumatore su tre nei mercati occidentali ora acquista prodotti che hanno scoperto per la prima volta sui social, mentre i modelli di intelligenza artificiale (IA) e di commercio emergente accelerano la tendenza verso un commercio guidato dalla scoperta.

Presentato da Emilie Darolles, Presidente della divisione Europa occidentale di NIQ, i risultati hanno evidenziato un fondamentale cambiamento nel modo in cui i consumatori scoprono, valutano e acquistano prodotti, sfumando i tradizionali confini geografici, operativi e dei canali.

Un nuovo motore di crescita: l'ampliamento dei modelli commerciali da est a ovest

Le ultime informazioni globali di NIQ mostrano che i modelli commerciali dal vivo, sui social e di quick commerce, da tempo ampliati in tutta l'Asia, ora sono un notevole motore di graduale crescita digitale a livello globale, mentre questi formati si espandono rapidamente nei mercati occidentali.

Allo stesso tempo, l'IA non è più solo un'influenza sul commercio, ma sta iniziando anche a definire e determinare sempre più spesso gli acquisti dei consumatori, trasformando la scoperta dei prodotti in un processo più automatizzato e guidato dai dati.

Un divario dell'adozione che si allarga e si chiude

Nonostante questa accelerazione, l'adozione di modelli commerciali emergenti nei mercati occidentali rimane disomogenea. Circa due terzi dei consumatori europei devono ancora coinvolgersi con il quick commerce o il commercio sui social, e questo sottolinea la notevole opportunità di crescita futura.

Tuttavia, il ritmo sta crescendo rapidamente, man mano che aumenta la diffusione del commercio guidato dalla scoperta, con il comportamento dei consumatori che cambia in esperienze di shopping basate sui contenuti.

I media del commercio al dettaglio e l'IA stanno ridefinendo il vantaggio competitivo

Mentre le innovazioni orientali trasformano le aspettative dei consumatori, i mercati occidentali sono all'avanguardia nel settore dei retail media, degli ecosistemi di dati e nelle misurazioni. Il settore dei retail media è diventato un mercato globale da 184 miliardi di dollari: un fatturato che ne sottolinea il ruolo come uno dei canali pubblicitari in più rapida crescita al mondo.

Mentre entrambe le regioni stanno convergendo rapidamente, i loro punti di partenza rimangono distinti. In Asia, il commercio si basa su ecosistemi integrati, che uniscono contenuto, creatori, retail media, pagamenti, soddisfazione e personalizzazione basata sull'IA in un'unica piattaforma, ottimizzata per la velocità e le esperienze fluide dei consumatori. L'occidente invece si è concentrato sulla monetizzazione dei retail media, sui dati di prima parte, sulle infrastrutture di misurazione e sistemi di attribuzione, operando in un set di canali più frammentato. Mentre l'IA fa convergere questi modelli, l'opportunità sta nel catturare questi punti di forza in un unico sistema commerciale connesso a livello globale.

“Il commercio non ha più un Oriente e un Occidente, ma solo un modello globale connesso che funziona alla velocità dell'IA”, ha dichiarato Emilie Darolles, Presidente, Europa Occidentale, NIQ . “Non si tratta di una trovata pubblicitaria: l'IA sta essenzialmente trasformando il modo in cui i consumatori scoprono e scelgono i prodotti. I marchi vincenti oggi sono quelli che uniscono i punti di forza di entrambi i modelli e si adattano in tempo reale”.

La prospettiva del settore: convergenza in azione

I leader che partecipano alla tavola rotonda del CGF hanno sottolineato come questo cambiamento stia già definendo le strategie commerciali a livello globale.

“I consumatori europei stanno dando priorità all'affidabilità, alla velocità e alla comodità, ma soddisfare queste aspettative richiede più del semplice trasferimento di modelli che hanno successo in altri mercati”, ha dichiarato un portavoce di Joybuy. “Mentre la gestione avanzata della catena di approvvigionamento, l'infrastruttura logistica e la tecnologia del commercio al dettaglio sono capacità trasferibili, il successo in Europa dipende dall'adattamento di queste capacità alle preferenze dei consumatori locali e alle condizioni del mercato. Riteniamo che la prossima fase dell'innovazione in ambito retail verrà guidata dalla combinazione di competenze operative e solida esecuzione locale”.

“La convergenza dei modelli commerciali sta essenzialmente cambiando il modo di commercializzare dei marchi”, ha spiegato Paul Chapman, Responsabile globale di CBIA presso Haleon. “Il successo dipende sempre più spesso dalla connessione di conoscenze, attivazione e misurazione in tempo reale, soprattutto con l'IA che ridefinisce il modo in cui i consumatori scoprono e si coinvolgono con i prodotti. Per i marchi, questo significa ripensare come creare esperienze per i consumatori più rilevanti e più coerenti su tutti i canali”.

Le implicazioni per i marchi e i commercianti al dettaglio

La convergenza dei modelli commerciali sta già ridefinendo lo scenario competitivo in Europa. L'analisi di NIQ rivela che i marchi che adottano questi approcci integrati sono meglio posizionati per catturare le opportunità di crescita emergenti, mentre quelli più lenti ad adattarsi rischiano di restare indietro.

Questo cambiamento sta spostando il settore da strategie di canale frammentate a sistemi connessi e incentrati sul consumatore, dove la scoperta, i media, la soddisfazione e la misurazione sono aspetti sempre più integrati in un'unica esperienza.

Per esplorare queste informazioni nel dettaglio e scaricare l'intero report Commerce Revolution: Where East Meets West, (Una rivoluzione commerciale: dove l'est incontra l'ovest) visitare: The Commerce Revolution: Where East Meets West - NIQ

Informazioni su NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) è una delle principali aziende mondiali di consumer intelligence, che offre la comprensione più completa e affidabile del loro comportamento di acquisto e rivela nuovi percorsi di crescita. La combinazione di una presenza globale dei dati e misurazioni dettagliate dei consumatori e del settore retail senza pari con decenni di esperienza nella modellazione dell'IA consente a NIQ di creare sistemi decisionali che aiutano le aziende a trasformare dati complessi in azioni mirate.

Con attività in oltre 90 Paesi, NIQ copre circa l’82% della popolazione mondiale e oltre 7,4 trilioni di dollari in spesa globale dei consumatori globale. Attraverso piattaforme cloud, analisi all'avanguardia e informazioni basate sull'IA, NIQ offre The Full View™, aiutando i marchi e i commercianti al dettaglio a comprendere ciò che acquistano i consumatori, le motivazioni dei loro acquisti e le azioni da intraprendere in seguito.

Per maggiori informazioni, visitare www.niq.com.

Informazioni su Haleon

Haleon (LSE/NYSE: HLN) è un'azienda per consumatori unicamente concentrata sul miglioramento della salute quotidiana. Il nostro personale, i nostri marchi, la nostra ricerca, il nostro investimento e la nostra innovazione sono mirati a migliorare la salute quotidiana dei consumatori. Il nostro portafoglio prodotti comprende sei categorie principali: Salute orale, Vitamine, Minerali e Integratori (VMS), Analgesici, Salute respiratoria, Salute digestiva, Salute cutanea terapeutica e altre. I nostri marchi di eccellenza (Advil, Centrum, Otrivin, Panadol, parodontax, Polident, Sensodyne, Theraflu e Voltaren) sono apprezzati da più di un miliardo di consumatori e sono raccomandati da professionisti sanitari di tutto il mondo.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, riguardanti vari temi, tra cui dichiarazioni su tempistiche anticipate, vantaggi, caratteristiche e risultati di NIQ Commerce Lab e le relative capacità e altre dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono fatti storici. Queste dichiarazioni si basano su aspettative attuali e comportano rischi ed incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi siano materialmente diversi. Le dichiarazioni a carattere previsionale si riferiscono unicamente alla data in cui vengono espresse e NIQ non si assume alcun obbligo di aggiornarle, salvo nei casi previsti dalla legge.

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