Eén op de drie westerse consumenten koopt nu producten die ze op sociale media hebben ontdekt, nu AI de handel ingrijpend verandert, aldus NIQ

WENEN--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), een toonaangevend bedrijf op het gebied van consumentenonderzoek heeft vandaag nieuwe analyseresultaten bekendgemaakt die werden gepresenteerd tijdens de Global Summit van het Consumer Goods Forum (CGF). Daaruit blijkt dat bijna een op de drie consumenten in westerse markten tegenwoordig producten koopt die ze voor het eerst op sociale media hebben ontdekt, terwijl kunstmatige intelligentie (AI) en opkomende handelsmodellen de verschuiving naar ontdekkingsgedreven handel versnellen.

De bevindingen, gepresenteerd door Emilie Darolles, president West-Europa bij NIQ, wijzen op een fundamentele verschuiving in de manier waarop consumenten producten ontdekken, beoordelen en kopen. Dit vervaagt traditionele grenzen op het gebied van geografie, verkoopkanalen en bedrijfsvoering.

Nieuwe groeimotor: handelsmodellen die zich van Oost naar West uitbreiden

De nieuwste wereldwijde inzichten van NIQ laten zien dat live-, social- en quick-commerce-modellen (die al geruime tijd in Azië op grote schaal worden toegepast) nu wereldwijd een belangrijke motor zijn voor verdere digitale groei. Deze modellen breiden zich al snel uit naar de westerse markten.

Op hetzelfde moment beïnvloedt AI niet langer alleen de handel: het begint steeds meer vorm te geven aan en te bepalen wat consumenten kopen. Producten ontdekken is nu meer een geautomatiseerd, datagestuurd proces.

Een groeiende adoptiekloof die zich sluit

Ondanks deze versnelling verloopt de acceptatie van opkomende handelsmodellen op de westerse markten nog steeds ongelijkmatig. Ongeveer twee derde van de Europese consumenten heeft nog geen ervaring met quick commerce of social commerce, waardoor er nog enorme groeimogelijkheden in het verschiet liggen.

Het momentum neemt echter snel toe naarmate ontdekkingsgedreven commerce aan populariteit wint en het consumentengedrag op meer naadloze, inhoudgedreven winkelervaringen overgaat.

Retailmedia en AI geven een nieuwe invulling aan concurrentievoordeel

Terwijl innovaties uit het Oosten de verwachtingen van de consument ingrijpend veranderen, lopen de westerse markten voorop op het gebied van retailmedia, data-ecosystemen en metingen. Retailmedia is uitgegroeid tot een wereldwijde markt van 184 miljard dollar. Dit versterkt zijn rol als een van de snelst groeiende advertentiekanalen ter wereld.

Hoewel beide regio’s snel naar elkaar toe groeien, blijven hun uitgangspunten verschillend. In het Oosten is de handel gebaseerd op geïntegreerde ecosystemen. Deze combineren content, creators, retailmedia, betalingen, orderafhandeling en AI-gestuurde personalisatie binnen één enkel platform. Snelheid en een naadloze consumentenervaring staan centraal. Het Westen daarentegen richt zich op het genereren van inkomsten uit retailmedia, gegevens uit de eerste hand, meetinfrastructuur en attributiesystemen. Hier zijn de kanalen meer gefragmenteerd. Naarmate AI deze modellen naar elkaar toe brengt, ligt de kans in het samenbrengen van deze sterke punten in één verbonden wereldwijd handelssysteem.

"In de handel bestaat er geen Oost of West meer. Er is alleen nog maar een onderling verbonden wereldwijd model dat zich voortbeweegt met de snelheid van AI," zegt Emilie Darolles, President, West-Europa, NIQ . “Dit is geen hype: AI verandert fundamenteel de manier waarop consumenten producten ontdekken en kiezen. De merken die vandaag de dag succesvol zijn, zijn de merken die de sterke punten van beide modellen combineren en zich in real time aanpassen.”

Perspectief vanuit de sector: convergentie in de praktijk

Leiders die deel uitmaakten van de CGF-panelsessie leggen de focus op hoe deze verschuiving nu al wereldwijd de bedrijfsstrategieën beïnvloedt.

"Europese consumenten hechten veel waarde aan betrouwbaarheid, snelheid en gemak, maar om aan die verwachtingen te voldoen is meer nodig dan alleen het overnemen van succesvolle modellen uit andere markten," aldus een woordvoerder van Joybuy. "Hoewel capaciteiten zoals geavanceerd leveringsketenbeheer, logistieke infrastructuur en retailtechnologie weliswaar overdraagbaar zijn, hangt succes in Europa af van hoe deze zich aan de lokale consumentenvoorkeuren en marktomstandigheden aanpassen. Wij zijn ervan overtuigd dat de volgende fase van retailinnovatie zal worden bepaald door een combinatie van operationele expertise en een sterke lokale uitvoering."

"De convergentie van bedrijfsmodellen verandert ingrijpend de manier waarop merken de markt benaderen," aldus Paul Chapman, wereldwijd hoofd van CBIA bij Haleon. "Om succes te boeken, draait het steeds meer om het in real time koppelen van inzichten, activering en meting. Vooral nu AI de manier waarop consumenten producten ontdekken en ermee omgaan opnieuw vormgeeft. Voor merken betekent dit dat ze opnieuw moeten nadenken over hoe ze relevantere, samenhangende consumentenervaringen kunnen creëren, ongeacht het kanaal dat ze gebruiken."

Gevolgen voor merken en detailhandelaren

De convergentie van bedrijfsmodellen zorgt nu al voor een verschuiving in het concurrentielandschap in Europa. Uit analyse van NIQ blijkt dat merken die deze geïntegreerde aanpak hanteren, beter gepositioneerd zijn om nieuwe groeikansen te benutten, terwijl merken die zich minder snel aanpassen het risico lopen achterop te raken.

Door deze verschuiving evolueert de sector van gefragmenteerde kanaalstrategieën naar onderling verbonden, consumentgerichte systemen. Ontdekking, media, afhandeling en meting worden daarbij steeds meer geïntegreerd in één enkele ervaring.

Lees meer over deze inzichten en download het volledige rapport 'Commerce Revolution: Where East Meets West' (De revolutie in de handel: waar Oost en West elkaar ontmoeten) op The Commerce Revolution: Where East Meets West - NIQ

Over NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) is een toonaangevend bedrijf op het gebied van consumenteninzichten en biedt het meest complete en vertrouwde begrip van consumentengedrag bij aankopen, waarmee nieuwe groeimogelijkheden worden onthuld. Door een ongeëvenaarde wereldwijde gegevensdekking en gedetailleerde consumenten- en detailhandelsanalyses te combineren met tientallen jaren expertise op het gebied van AI-modellering, ontwikkelt NIQ beslissingssystemen die bedrijven helpen complexe gegevens om te zetten in doortastende acties.

Onze wereldwijde aanwezigheid bestrijkt meer dan 90 landen, goed voor ongeveer 85% van de wereldbevolking en meer dan $7,4 biljoen aan wereldwijde consumentenbestedingen. Met cloudgebaseerde platforms, geavanceerde analyses en AI-gestuurde inzichten biedt NIQ 'The Full View™': Deze biedt merken en retailers inzicht in wat consumenten kopen, waarom ze dat kopen en wat de volgende stap moet zijn.

Ga voor meer informatie naar www.niq.com.

Over Haleon

Haleon (LSE/NYSE: HLN) is een consumentenbedrijf dat zich uitsluitend richt om de gezondheid van elke dag te verbeteren. Onze medewerkers, onze merken, ons onderzoek, onze investeringen en onze innovaties zijn erop gericht de dagelijkse gezondheid van consumenten te verbeteren. Ons productportfolio omvat zes belangrijke categorieën: mondverzorging, vitamines, mineralen en supplementen (VMS), pijnbestrijding, ademhalingsgezondheid, spijsverteringsgezondheid, therapeutische huidverzorging en overige producten. Onze toonaangevende merken – zoals Advil, Centrum, Otrivin, Panadol, parodontax, Polident, Sensodyne, Theraflu en Voltaren – genieten het vertrouwen van meer dan een miljard consumenten en worden aanbevolen door gezondheidsprofessionals over de hele wereld.

Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen hebben betrekking op diverse zaken, waaronder uitspraken over verwachte tijdschema’s, voordelen, functies en resultaten van het NIQ Commerce Lab en aanverwante mogelijkheden, alsmede andere uitspraken in dit persbericht die geen historische feiten zijn. Deze verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en houden risico’s en onzekerheden in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken. Toekomstgerichte verklaringen gelden uitsluitend op de datum waarop ze zijn gedaan en NIQ neemt geen verplichting op zich om deze bij te werken, tenzij dit is vereist onder de wet.

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