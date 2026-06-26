Selon NIQ, un consommateur occidental sur trois achète désormais des produits découverts sur les réseaux sociaux, tandis que l’IA redéfinit le commerce

VIENNE--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE : NIQ), une société leader dans le domaine de l’intelligence consommateur, a dévoilé aujourd’hui une nouvelle analyse présentée lors du Sommet mondial du Consumer Goods Forum (CGF), montrant que près d’un consommateur sur trois sur les marchés occidentaux achète désormais des produits qu’il a d’abord découverts sur les réseaux sociaux, alors que l’intelligence artificielle (IA) et les nouveaux modèles commerciaux accélèrent la transition vers un commerce axé sur la découverte.

Présentés par Emilie Darolles, présidente de NIQ pour l’Europe occidentale, ces résultats mettent en évidence un changement fondamental dans la manière dont les consommateurs découvrent, évaluent et achètent des produits, estompant ainsi les frontières traditionnelles en matière de géographie, de canaux de distribution et d’opérations.

Un nouveau moteur de croissance : des modèles commerciaux qui s’étendent de l’Est vers l’Ouest

Les dernières analyses mondiales de NIQ montrent que les modèles de commerce en direct, social et instantané, qui se sont depuis longtemps développés en Asie, constituent désormais un moteur important de la croissance numérique supplémentaire à l’échelle mondiale, à mesure que ces formats se déploient rapidement sur les marchés occidentaux.

Dans le même temps, l’IA ne se contente plus d’influencer le commerce : elle commence à façonner et à déterminer de plus en plus ce que les consommateurs achètent, transformant la découverte des produits en un processus plus automatisé et axé sur les données.

Un écart d’adoption qui s’élargit, et se réduit

Malgré cette accélération, l’adoption des modèles commerciaux émergents sur les marchés occidentaux reste inégale. Environ deux tiers des consommateurs européens n’ont pas encore adopté le commerce rapide ou social, ce qui souligne l’importante opportunité de croissance à venir.

Cependant, la dynamique s’accélère rapidement à mesure que le commerce axé sur la découverte gagne du terrain, le comportement des consommateurs s’orientant vers des expériences d’achat plus fluides et axées sur le contenu.

Les médias de distribution et l’IA redéfinissent l’avantage concurrentiel

Alors que l’innovation orientale redéfinit les attentes des consommateurs, les marchés occidentaux sont à la pointe dans les domaines des médias de distribution, des écosystèmes de données et de la mesure. Les médias de distribution sont devenus un marché mondial de 184 milliards de dollars, soulignant leur rôle comme l’un des canaux publicitaires connaissant la croissance la plus rapide au monde.

Si les deux régions convergent rapidement, leurs points de départ restent distincts. En Orient, le commerce repose sur des écosystèmes intégrés, combinant contenu, créateurs, médias de détail, paiement, exécution des commandes et personnalisation basée sur l’IA au sein d’une seule et même plateforme, optimisés pour la rapidité et des expériences client fluides. À l’inverse, l’Occident s’est concentré sur la monétisation des médias de détail, les données de première partie, les infrastructures de mesure et les systèmes d’attribution, opérant à travers un ensemble de canaux plus fragmentés. À mesure que l’IA fait converger ces modèles, l’opportunité réside dans la mise en commun de ces atouts au sein d’un système commercial mondial interconnecté.

« Le commerce ne connaît plus d’Orient ni d’Occident, il n’existe plus qu’un modèle mondial interconnecté évoluant à la vitesse de l’IA », déclare Emilie Darolles, présidente de NIQ pour l’Europe occidentale. « Ce n’est pas un effet de mode : l’IA est en train de transformer fondamentalement la manière dont les consommateurs découvrent et choisissent les produits. Les marques qui s’imposent aujourd’hui sont celles qui combinent les atouts des deux modèles et s’adaptent en temps réel. »

Point de vue du secteur : la convergence en action

Les dirigeants participant à la table ronde du CGF ont souligné à quel point cette évolution façonne déjà les stratégies commerciales à l’échelle mondiale.

« Les consommateurs européens privilégient la fiabilité, la rapidité et la commodité, mais répondre à ces attentes nécessite davantage que le simple transfert de modèles éprouvés provenant d’autres marchés », déclare un porte-parole de Joybuy. « Si des capacités telles que la gestion avancée de la chaîne d’approvisionnement, les infrastructures logistiques et les technologies de vente au détail sont transférables, le succès en Europe dépend de leur adaptation aux préférences des consommateurs locaux et aux conditions du marché. Nous pensons que la prochaine phase d’innovation dans le commerce de détail sera portée par la combinaison d’une expertise opérationnelle et d’une solide mise en œuvre locale. »

« La convergence des modèles commerciaux modifie en profondeur la manière dont les marques se positionnent sur le marché », déclare Paul Chapman, responsable mondial de la CBIA chez Haleon. « La réussite dépend de plus en plus de la capacité à relier en temps réel les analyses, la mise en œuvre et la mesure, d’autant plus que l’IA redéfinit la manière dont les consommateurs découvrent les produits et interagissent avec eux. Pour les marques, cela implique de repenser la manière de créer des expériences client plus pertinentes et cohérentes sur l’ensemble des canaux. »

Implications pour les marques et les détaillants

La convergence des modèles commerciaux est déjà en train de redéfinir le paysage concurrentiel en Europe. L’analyse de NIQ montre que les marques qui adoptent ces approches intégrées sont mieux placées pour saisir les opportunités de croissance émergentes, tandis que celles qui tardent à s’adapter risquent de se retrouver à la traîne.

Cette évolution fait passer le secteur de stratégies multicanales fragmentées à des systèmes connectés et centrés sur le consommateur, où la découverte, les médias, l’exécution des commandes et la mesure sont de plus en plus intégrés au sein d’une expérience unique.

Pour approfondir ces analyses et télécharger l’intégralité du rapport Commerce Revolution: Where East Meets West, rendez-vous sur : The Commerce Revolution: Where East Meets West - NIQ

À propos de NIQ

NielsenIQ (NYSE : NIQ) est une société leader dans le domaine de l'intelligence consommateur, offrant la compréhension la plus complète et la plus fiable du comportement d'achat des consommateurs et révélant de nouvelles voies de croissance. En associant une empreinte données mondiale inégalée et une mesure granulaire de la consommation et de la vente au détail à des décennies d'expertise en modélisation d'IA, NIQ conçoit des systèmes de prise de décision qui aident les entreprises à tirer parti de données complexes pour agir en toute confiance.

Notre présence mondiale s'étend sur plus de 90 pays, couvrant environ 82 % de la population mondiale et plus de 7 400 milliards de dollars de dépenses de consommation mondiales. Grâce à des plateformes cloud, des analyses avancées et des observations dérivées de l'IA, NIQ offre la « Full View™ », accompagnant les marques et les détaillants vers une meilleure compréhension du comportement d'achat des consommateurs comme levier d'action.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.niq.com.

À propos de Haleon

Haleon (LSE/NYSE : HLN) est une société grand public qui se consacre exclusivement à l'amélioration de la santé au quotidien. Notre personnel, nos marques, nos recherches, nos investissements et nos innovations visent à améliorer la santé quotidienne des consommateurs. Notre portefeuille de produits couvre six grandes catégories : santé bucco-dentaire, vitamines, minéraux et compléments alimentaires (VMS), soulagement de la douleur, santé respiratoire, santé digestive, santé thérapeutique de la peau et autres. Nos marques de premier plan, telles que Advil, Centrum, Otrivin, Panadol, parodontax, Polident, Sensodyne, Theraflu et Voltaren, bénéficient de la confiance de plus d'un milliard de consommateurs et sont recommandées par les professionnels de santé du monde entier.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives traitent de divers sujets, notamment des déclarations concernant les délais, les avantages, les fonctionnalités et les résultats attendus du NIQ Commerce Lab et des capacités associées, ainsi que d’autres déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles et comportent des risques et des incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites et NIQ n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf si la loi l’exige.

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