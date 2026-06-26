AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Liberty Colombia Compañía Seguros S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera, (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) a Liberty Colombia Compañía Seguros S.A. (LCC) (Colombia). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de LCC reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada. Las calificaciones también consideran el soporte de la empresa matriz de LCC, Liberty Mutual Holding Company Inc. (Liberty Mutual).

Las perspectivas estables representan el desempeño operativo histórico y rentable del negocio actual y pasado de fianzas de Liberty Colombia en Colombia, así como el amplio apoyo implícito y explícito proporcionado por Liberty Mutual a través de ERM, servicios legales, suscripción y siniestralidad, inversión y otros servicios de apoyo. Las perspectivas también contemplan que esta entidad mantendrá métricas suficientes de balance general y una capitalización ajustada por riesgos para respaldar las calificaciones.

LCC es un proveedor especializado en la suscripción de fianzas y seguros de responsabilidad civil, en diversos sectores económicos, exclusivamente en Colombia. La compañía se desempeña como uno de los más grandes suscriptores en el país, aprovechando sus asociaciones de productores a largo plazo a través de múltiples canales de distribución, así como la amplia experiencia y conocimientos de Liberty Mutual en la suscripción de fianzas a nivel mundial. La fortaleza del balance de LCC está respaldada por su nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos, según lo medido por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La evaluación de la fortaleza del balance considera el sólido programa de reaseguro de LCC con Liberty Mutual, así como una filosofía de inversión conservadora.

El negocio que LCC suscribe ha mostrado una rentabilidad constante históricamente, mientras que se espera que los ingresos por suscripción se vean incrementados por los rendimientos de las inversiones. Los marcos y capacidades de gestión de riesgos de la compañía se consideran apropiados y alineados con su perfil de riesgo declarado, junto con la orientación y supervisión de Liberty Mutual.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación con cualquier reducción en el apoyo brindado por su matriz, Liberty Mutual. Aunque es poco probable, se podría considerar un movimiento positivo en la calificación si las métricas de desempeño operativo se llegaran a alinear con las de sus pares con calificaciones fuertes. También podrían ocurrir acciones de calificación negativas si no se cumplen las expectativas del plan de negocios.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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