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Andersen Consulting aggiunge House of Code per rafforzare le soluzioni tecnologiche e relative ai dati

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplia le sue capacità di trasformazione tecnologica grazie a un accordo di collaborazione con House of Code, un'azienda globale con sede negli Stati Uniti, specializzata in piattaforme basate sui dati, automazione e soluzioni agentiche.

Fondata nel 2001, House of Code sviluppa soluzioni software e fornisce servizi di consulenza per i settori del trading energetico e dei servizi finanziari, con clienti che comprendono hedge fund, società di private equity e servizi pubblici. L'azienda porta vaste competenze nel trading energetico e nella gestione del rischio, supportando le organizzazioni con implementazioni di sistemi, trasformazione aziendale, automazione dei dati e modernizzazione dei flussi di lavoro basati sull'AI. La sua piattaforma proprietaria, Enterprise Platform for Integrated Compliance (EPIC), semplifica la gestione dei dati, automatizza i processi di rendicontazione, migliora la visibilità operativa nei sistemi aziendali e offre una base per costruire flussi di lavoro agentici intelligenti.

“Affrontiamo ogni sfida concentrandoci su chiarezza, efficienza e risultati concreti”, ha dichiarato Neil Shah, CEO di House of Code. “Attraverso questa collaborazione, siamo in grado di scalare e servire meglio le aziende medio-grandi, continuando al contempo a sviluppare e rafforzare le nostre capacità”.

“I dati e l'automazione sono fondamentali per il modus operandi delle imprese di oggi”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “House of Code rafforza la nostra capacità di fornire soluzioni che semplificano la complessità e migliorano i processi decisionali”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Andersen Consulting

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Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
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Organization: PRI
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