Permira y Warburg Pincus completaron la adquisición de exclusión bursátil de Clearwater Analytics por 8400 millones de dólares

BOISE, Idaho--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (“CWAN”, “Clearwater” o la “Empresa”) anunció hoy la finalización de su adquisición previamente anunciada, una transacción por un valor aproximado de 8400 millones de dólares, por parte de un grupo de inversores liderado por Permira y Warburg Pincus (el “Grupo Inversor”). La transacción contó con el respaldo de Francisco Partners, con participación de Temasek. Tras la finalización de la adquisición, las acciones comunes clase A de Clearwater ya no cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Clearwater recibieron 24,55 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente el 47 % sobre el precio de la acción sin alterar de la empresa al 10 de noviembre de 2025, el último día de negociación anterior a que medios de comunicación publicaran noticias relacionadas con una potencial transacción.

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