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Floward brengt klantendienst op schaal om 13-voudige piekvraag af te handelen met AgentOS van Infobip

Klantenservice aangestuurd door AI zorgt voor naadloze ervaringen tijdens piekseizoenen

VODNJAN, Kroatië--(BUSINESS WIRE)--Het internationale AI-first cloudcommunicatieplatform Infobip is een samenwerking aangegaan met Floward, de bloemen- en cadeaubezorgdienst in het Midden-Oosten en de UK, om de klantendienst te transformeren aan de hand van AI agents op het AgentOS-platform van Infobip. Door af te stappen van de traditionele, op regels gebaseerde chatbots en naar agentic AI over te stappen, verwerkt Floward nu tot 13x hogere gespreksvolumes op piekdagen, terwijl snelle reactietijden en een hoge klantentevredenheid behouden blijven.

Als bedrijf gespecialiseerd in levering op dezelfde dag, gericht op belangrijke gelegenheden zoals Moederdag, Valentijnsdag en ramadan, beleeft Floward intense, seizoensgebonden vraagpieken.

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Contacts

Mediacontact:
Marcelo Nahime
marcelo.nahime@infobip.com

Bojana Mandić
bojana.mandic1@infobip.com

Industry:

Infobip

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EnglishSpanish (Summary)GermanItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Mediacontact:
Marcelo Nahime
marcelo.nahime@infobip.com

Bojana Mandić
bojana.mandic1@infobip.com

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