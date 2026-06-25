Floward amplía el servicio al cliente para manejar una demanda máxima que alcanza 13 veces el nivel normal con AgentOS de Infobip
Floward amplía el servicio al cliente para manejar una demanda máxima que alcanza 13 veces el nivel normal con AgentOS de Infobip
El servicio al cliente asistido por IA permite experiencias sin interrupciones durante las temporadas pico
VODNJAN, Croacia--(BUSINESS WIRE)--Infobip, la plataforma de comunicaciones en la nube que prioriza la IA, formó una alianza con Floward, la empresa de flores y regalos en línea líder en Oriente Medio y el Reino Unido, para transformar el servicio al cliente a través de agentes de IA en la plataforma AgentOS de Infobip. Al ir más allá de los chatbots basados en reglas tradicionales para pasar a la IA agéntica, ahora Floward maneja volúmenes de conversaciones en días pico hasta 13 veces más altos, además de mantener tiempos de respuesta rápidos y una alta satisfacción del cliente.
Como empresa con entregas en el mismo día pensada para fechas importantes como el Día de la Madre, el Día de los Enamorados y Ramadán, Floward experimenta picos de demanda intensos según la temporada.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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