Floward amplía el servicio al cliente para manejar una demanda máxima que alcanza 13 veces el nivel normal con AgentOS de Infobip

VODNJAN, Croacia--(BUSINESS WIRE)--Infobip, la plataforma de comunicaciones en la nube que prioriza la IA, formó una alianza con Floward, la empresa de flores y regalos en línea líder en Oriente Medio y el Reino Unido, para transformar el servicio al cliente a través de agentes de IA en la plataforma AgentOS de Infobip. Al ir más allá de los chatbots basados en reglas tradicionales para pasar a la IA agéntica, ahora Floward maneja volúmenes de conversaciones en días pico hasta 13 veces más altos, además de mantener tiempos de respuesta rápidos y una alta satisfacción del cliente.

Como empresa con entregas en el mismo día pensada para fechas importantes como el Día de la Madre, el Día de los Enamorados y Ramadán, Floward experimenta picos de demanda intensos según la temporada.

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