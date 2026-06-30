"BOCCHI THE ROCK!" SeisyunComplex op 20 juni in première gegaan!

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Het stadsbestuur van Tokio organiseert het hele jaar door projectiemapping-shows op het stadhuis van Tokio. Met behulp van licht en geluid worden hier diverse artistieke uitingen getoond, als onderdeel van de inspanningen om nieuwe toeristische trekpleisters voor de avonduren in Tokio te creëren.

Met trots delen we mee dat op zaterdag 20 juni de eerste vertoning plaatsvond van "BOCCHI THE ROCK!" SeisyunComplex. Dit nieuwe projectiemappingwerk is geïnspireerd op de zeer populaire anime "BOCCHI THE ROCK!". Na de première zal het werk het hele jaar door te zien zijn als onderdeel van het doordeweekse en weekendprogramma van "TOKYO Night & Light".

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