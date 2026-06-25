AM Best Sube la Calificación Crediticia de Emisor de Berkley International Seguros México S.A.

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha subido la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo a “aa” (Superior) de “aa-” (Superior) y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A+ (Superior) y la Calificación en Escala Nacional de México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de Berkley International Seguros México S.A. (BISM) (Ciudad de México, México). La perspectiva de la ICR de Largo Plazo ha sido revisada a estable de positiva, mientras que las perspectivas de la FSR y NSR permanecen estables.

BISM es miembro de W. R. Berkley Insurance Group (Grupo Berkley), el cual, con base consolidada, tiene una fortaleza de balance la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como un desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

La subida de la ICR de Largo Plazo refleja la mejora de los fundamentos de la fortaleza de balance de Grupo Berkley, impulsado por un robusto portafolio de inversiones que genera consistentemente rendimientos fuertes, crecimiento orgánico constante del capital durante los últimos 10 años y sólido nivel de apalancamiento financiero del grupo.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best de que el grupo mantendrá su evaluación de fortaleza de balance en el rango más fuerte durante el mediano plazo con sólidos resultados operativos que contribuyan al crecimiento del excapital.

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de BISM reflejan el respaldo sustancial de reaseguro que recibe de su grupo a través de Berkley Insurance Company (BIC). Además, las calificaciones toman en cuenta la integración de BISM con su compañía matriz, W. R. Berkley Corporation (W. R. Berkley), en términos de suscripción, ERM y aportaciones de capital.

BISM se fundó en noviembre de 2016 y es una de las dos subsidiarias mexicanas de W. R. Berkley. La compañía recibió la aprobación regulatoria para sus operaciones en junio de 2017 y emitió su primera póliza en julio del mismo año. BISM tiene una oferta diversificada en el segmento de daños, respaldada por contratos de reaseguro proporcional y facultativo con BIC.

La capitalización ajustada por riesgos de BISM en el nivel más fuerte, medida por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), se deriva de su buena posición de capital, fortalecida por los contratos cuota parte 95/5 y de exceso de pérdida proporcionados por BIC. Además, AM Best reconoce el compromiso de W. R. Berkley con sus subsidiarias en proporcionarles capital fungible adicional para la operación de México.

BISM ha sido capaz de incrementar su volumen de negocios durante los últimos nueve años. El equipo de administración y suscripción ha navegado los cambios en la dinámica económica del mercado exitosamente en los últimos años. La compañía sigue beneficiándose del respaldo de reaseguro recibido de Grupo Berkley, lo cual ha permitido a BISM generar resultados positivos en 2025, reflejando una utilidad neta de MXN $98.6 millones. Este desempeño también se encuentra apuntalado por la suficiencia de primas y se fortalece aún más por el producto financiero.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir para BISM si la fortaleza de balance de la compañía matriz se deteriora significativamente, incluyendo una disminución de la capitalización ajustada por riesgos suficiente para justificar una evaluación menos favorable de la fortaleza de balance.

Aunque poco probable, se podrían tomar acciones positivas de calificación si las métricas de desempeño operativo de la compañía matriz continúan mostrando una tendencia favorable y se alinean a una evaluación de desempeño operativo en el nivel muy fuerte. Las calificaciones de BISM reflejarían dichas acciones.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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