Clearwater Analytics rondt overname door Permira en Warburg Pincus af, waarmee het bedrijf van de beurs gaat voor een bedrag van 8,4 miljard dollar

BOISE, Idaho--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics ("CWAN", "Clearwater" of het "Bedrijf"), heeft vandaag bekendgemaakt dat de eerder aangekondigde overname, een transactie met een waarde van ongeveer 8,4 miljard dollar, is afgerond door een investeerdersgroep onder leiding van Permira en Warburg Pincus (de "Investeerdersgroep"). De transactie werd ondersteund door Francisco Partners, met deelname van Temasek. Met de voltooiing van de overname worden de gewone aandelen van klasse A van Clearwater niet langer op de New York Stock Exchange verhandeld.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst ontvingen de aandeelhouders van Clearwater 24,55 dollar per aandeel in contanten. Dit komt neer op een premie van ongeveer 47% ten opzichte van de onbeïnvloede aandelenkoers van het bedrijf op 10 november 2025, de laatste handelsdag voorafgaand aan de berichten in de media over een mogelijke transactie.

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