I-Pulse signe un accord définitif avec le ministère américain du Commerce pour une subvention de 250 millions de dollars au titre du programme CHIPS en faveur de la R&D

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Les cofondateurs d’I-Pulse, Robert Friedland, PDG, et Laurent Frescaline, directeur technique, ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord définitif avec le Bureau de recherche et développement CHIPS du ministère américain du Commerce, portant sur une subvention de 250 millions de dollars destinée à poursuivre le développement des technologies propriétaires d’I-Pulse en matière de semi-conducteurs et de puissance pulsée.

« Grâce à l’investissement annoncé aujourd’hui, l’administration Trump renforce les capacités des États-Unis et contribue à la réalisation de ses objectifs en matière de sécurité nationale et énergétique », a déclaré le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick.

Le cofondateur Robert Friedland a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer au gouvernement américain pour faire progresser notre portefeuille de technologies unique et américaine au profit de notre grande nation. Cette subvention soutient le développement de composants critiques de pointe au niveau mondial dans le domaine de la technologie de puissance pulsée, ce qui aura des implications profondes pour la sécurité énergétique et la défense nationale. »

La subvention CHIPS renforce la résilience de la chaîne d’approvisionnement américaine en stimulant la fabrication nationale de semi-conducteurs et en réduisant la dépendance vis-à-vis des semi-conducteurs fabriqués à l’étranger. Le programme I-Pulse permettra d’atteindre les principaux objectifs et initiatives de la loi CHIPS : faire progresser la recherche américaine sur les semi-conducteurs, renforcer les capacités de production nationales, former une main-d’œuvre locale spécialisée dans les semi-conducteurs et fournir des produits commercialisés qui renforcent directement le leadership technologique mondial des États-Unis.

La subvention CHIPS finance la R&D afin de faire progresser le programme américain d’I-Pulse, qui développe des composants semi-conducteurs haute température et haute performance. La technologie exclusive d’I-Pulse en matière de semi-conducteurs et de forage à puissance pulsée permettra d’exploiter d’importantes ressources géothermiques inexploitées aux États-Unis, en tirant parti des chaînes d’approvisionnement nationales, de la technologie et d’une expertise de premier plan au niveau mondial.

I-Pulse développera des semi-conducteurs en carbure de silicium en partenariat avec des laboratoires nationaux américains, des universités et des fabricants spécialisés. Le programme de recherche et développement de pointe de l’entreprise permettra de commercialiser des commutateurs à semi-conducteurs de dernière génération, fonctionnant à haute température, à courant élevé et à haute tension. Ces commutateurs trouvent de multiples applications, notamment dans l’exploitation minière souterraine, le concassage de roches, l’industrie manufacturière et les systèmes de défense.

Les commutateurs en carbure de silicium d’I-Pulse permettront d’atteindre des performances de forage inégalées dans des conditions rocheuses à haute température. Notre technologie révolutionnaire de forage géothermique nécessite des semi-conducteurs et des condensateurs haute température exclusifs. I-Pulse utilise des commutateurs haute tension pour appliquer des impulsions électriques d’une puissance extrêmement élevée à des granites chauds et à d’autres formations géothermiques. Ces puissantes impulsions électriques fracturent et ramollissent la roche devant le trépan, multipliant ainsi la vitesse de forage et prolongeant considérablement la durée de vie du trépan. Les composants exclusifs d’I-Pulse seront intégrés à notre plateforme de forage afin de réduire considérablement les coûts de forage, permettant ainsi la mise en place de la prochaine génération de centrales géothermiques de pointe dans les immenses formations granitiques chaudes et sèches des États-Unis. Nous avons désespérément besoin de centrales géothermiques de pointe pour fournir une énergie de base, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sûre et à faible coût, afin d’alimenter notre parc croissant de centres de données et nos activités industrielles nationales. Les activités géothermiques d’I-Pulse seront menées par sa filiale G-Pulse ainsi que par diverses filiales aux États-Unis. Contrairement à l’intermittence de l’énergie solaire et éolienne, la chaleur de la Terre est omniprésente et son exploitation efficace va tout changer.

Expand

Vidéo de présentation de G-Pulse, une filiale de I-Pulse spécialisée dans la géothermie :

https://www.ipulse-group.com/g-pulse-video/

Démonstration en direct du forage au granit à l'aide de l'outil I-Pulse, avec

une vitesse de forage supérieure d'un ordre de grandeur et une durée de vie du trépan considérablement prolongée :

https://www.ipulse-group.com/i-pulse-drill-video/

Expand

L'ÉNERGIE IMPULSIONNELLE EST LA TROISIÈME ET LA PLUS EFFICACE

DES MÉTHODES FONDAMENTALES D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Depuis la « guerre des courants » du XIXe siècle qui opposa Thomas Edison à Nikola Tesla, le monde n’avait plus connu de véritable avancée dans l’utilisation de l’électricité par l’humanité. Aujourd’hui, après près de deux décennies de recherche et de développement, I-Pulse vient bouleverser cette donne. I-Pulse a été le pionnier de l’application de la technologie de puissance pulsée élevée afin de révolutionner l’utilisation de l’énergie électrique au-delà des applications traditionnelles du courant alternatif (CA) et du courant continu (CC). La technologie révolutionnaire d'I-Pulse permet de générer des décharges électriques courtes mais extrêmement puissantes en utilisant uniquement des fractions infimes d'énergie stockée. À partir de la minuscule quantité d'énergie contenue dans la batterie d'un téléphone portable, nous compressons de manière sûre et répétée cette infime quantité d'énergie pour obtenir une puissance équivalente à celle d'une centrale nucléaire en moins de dix millionièmes de seconde. La technologie de puissance pulsée d’I-Pulse apporte des bouleversements à toute une série de secteurs, notamment l’exploitation minière, la prospection des ressources minérales, l’énergie géothermique, l’industrie manufacturière, la défense et l’agriculture. À l’avenir, la puissance pulsée constituera le moyen le plus efficace d’utiliser l’énergie électrique lorsque l’humanité colonisera la Lune et Mars.

Robert Friedland a déclaré : « La subvention CHIPS sera mis à profit par notre équipe d’I-Pulse à Albuquerque, dirigée par les docteurs Rick Spielman et Randy Curry, qui seront à la tête du plus grand regroupement d’experts en puissance pulsée jamais réuni au sein d’une entreprise américaine. Albuquerque, qui abrite les Laboratoires nationaux de Sandia et le Laboratoire de recherche de l’armée de l’air américaine, est le centre mondial de la recherche sur la puissance pulsée. C’est au sein des Sandia National Laboratories, situés juste à côté de nos laboratoires, que le Dr Spielman a dirigé le développement de la « Z Machine », l’accélérateur à puissance pulsée le plus puissant au monde. »

Expand

Pour en savoir plus sur la « Z Machine », rendez-vous sur :

https://www.sandia.gov/z-machine/

Pour en savoir plus sur la puissance pulsée et l'histoire des

Sandia National Labs :

Cliquez ici pour consulter le document en ligne

. Expand

« Les technologies de puissance pulsée ont été utilisées pour la première fois dans les années 1960 par les Sandia National Laboratories pour simuler les effets des armes », a souligné le Dr Rick Spielman, président d’I-Pulse Albuquerque et directeur scientifique du groupe I-Pulse. « Aujourd’hui, I-Pulse va mettre ces technologies au service du secteur civil grâce à des produits et des capacités révolutionnaires. La subvention CHIPS nous permettra de fabriquer des semi-conducteurs afin de faciliter le déploiement de la puissance pulsée dans une multitude d’applications commerciales et de défense. I-Pulse est fière de mener une initiative 100 % américaine visant à forger ce nouveau paradigme industriel. »

« La technologie de nouvelle génération d’I-Pulse, basée sur le carbure de silicium, change la donne pour les opérations menées dans des environnements extrêmes », a déclaré Bill Frauenhofer, directeur exécutif chargé de l’investissement et de l’innovation dans le domaine des semi-conducteurs au ministère du Commerce.« Les commutateurs et les boîtiers haute puissance et haute fréquence d’I-Pulse sont conçus pour résister à des chocs et à des températures extrêmes, permettant ainsi aux industries critiques de dépasser les limites techniques précédentes. »

À PROPOS D'I-PULSE

I-Pulse est une société américaine privée cofondée par Robert Friedland et Laurent Frescaline dans le but d’appliquer la technologie de la puissance pulsée élevée aux secteurs civils. La technologie I-Pulse – qui consiste à comprimer et à libérer de manière répétée des décharges électriques brèves mais extrêmement puissantes – offre le potentiel de répondre à des enjeux mondiaux majeurs, tels que l’exploitation de sources d'énergie géothermique compétitives capables d'assurer une production de base, la production efficace de minéraux essentiels dans les processus d’extraction minière et de concassage de roches, les programmes d'exploration des ressources minérales et des ressources en eau non invasifs en haute définition, la protection des cultures agricoles, ainsi que des solutions révolutionnaires de soudage, de formage métallique et de sertissage à l’échelle industrielle. Fondée en 2007, I-Pulse dispose de sites à Albuquerque (Nouveau-Mexique), Détroit (Michigan) et Toulouse (France).

Rendez-vous sur www.ipulse-group.com pour en savoir plus et suivez @I-Pulse Group sur LinkedIn

Suivez Robert Friedland sur X : @robert_ivanhoe

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.