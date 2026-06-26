Andersen Consulting携手House of Code强化技术与数据解决方案

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与House of Code签署合作协议，进一步拓展其技术转型服务能力。House of Code是一家总部位于美国的跨国公司，专注于数据驱动的平台、自动化和智能体AI解决方案。

House of Code成立于2001年，致力于为能源交易与金融服务领域开发软件解决方案并提供咨询服务，客户涵盖对冲基金、私募股权公司和公用事业公司。该公司在能源交易与风险管理方面拥有深厚的专业知识，能够为企业提供系统实施、业务转型、数据自动化和AI驱动的工作流现代化等方面的支持。其专有的集成合规企业平台(EPIC)能够简化数据管理、实现报告流程自动化、提升跨企业系统的运营透明度，并为构建智能代理式工作流奠定基础。

House of Code首席执行官Neil Shah表示：“我们在应对每一项挑战时，都专注于清晰度、效率和可衡量的成果。通过此次合作，我们不仅能够扩大规模、更好地服务大中型企业，同时还能继续发展和强化自身能力。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“数据和自动化是当今企业运营的核心。House of Code的加入增强了我们提供解决方案的能力，这些解决方案能够化繁为简并改善决策。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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