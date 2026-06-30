“BOCCHI THE ROCK!” SeisyunComplex se estrenó el 20 de junio

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--El Gobierno Metropolitano de Tokio viene ofreciendo durante todo el año espectáculos de proyección “mapping” en el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio. Para ello ha utilizando luz y sonido con el objetivo de mostrar una amplia gama de expresiones artísticas como parte de sus esfuerzos por crear nuevas atracciones turísticas nocturnas en Tokio.

Nos complace anunciar que el sábado 20 de junio se llevó a cabo la primera proyección de “BOCCHI THE ROCK!” SeisyunComplex, una nueva obra de proyección inspirada en el popular anime “BOCCHI THE ROCK!”. Tras su estreno, la obra se proyectará durante todo el año como parte de la programación de días de semana y fines de semana del proyecto “TOKYO Night & Light”.

Desde su inauguración en febrero de 2024, “TOKYO Night & Light” ha recibido a visitantes de Japón y del resto del mundo, con una asistencia total que supera los 1,4 millones.

El proyecto, que es una de las atracciones emblemáticas emergentes de Tokio, sigue cautivando al público gracias a su combinación de excelencia artística, tecnología de vanguardia y contenido de primer nivel mundial. Esperamos seguir contando con su interés y apoyo.

Imágenes del estreno de “BOCCHI THE ROCK!” SeisyunComplex

5500 visitantes durante el fin de semana de estreno

Durante el primer fin de semana posterior al lanzamiento de “BOCCHI THE ROCK!” SeisyunComplex, aproximadamente 5500 visitantes acudieron a Tomin Hiroba, entre ellos turistas de Japón y del extranjero, así como familias, a pesar de la lluvia.

Estos fueron algunos comentarios de los asistentes:

“Ver que ‘SeisyunComplex’ se extiende por todo el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio fue absolutamente impresionante. Sentí como si hubiera entrado directamente al mundo de Kessoku Band. El momento en que se conjuga la música con las imágenes me dio escalofríos”. “Vinimos en familia en cuanto nos enteramos de que se había estrenado una nueva obra, y nos sorprendió su magnitud. Las imágenes a todo color, de inspiración pop, cambiaban una tras otra, y tanto los niños como los adultos pudieron disfrutar juntos del espectáculo. A través de esta nueva obra, los visitantes pudieron experimentar el mundo de ‘BOCCHI THE ROCK!’ a una escala impresionante que solo se puede lograr en el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio”.

Descripción general

TTítulo: “BOCCHI THE ROCK!” SeisyunComplex

Lo más destacado

Una obra de “mapping” a todo color y de inspiración pop, basada en el tema musical “SeisyunComplex”. A través de imágenes vívidas y una dirección dinámica, expresa las personalidades únicas y la energía de la protagonista, Hitori Gotoh, y de los otros tres miembros de la banda, así como las vibrantes emociones que vuelcan en su música. Los gráficos impresionantes y los efectos visuales amplían el universo del anime “BOCCHI THE ROCK!”, iluminando el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio al ritmo de la música. Al convertir las ansiedades y la emoción de la juventud en “música”, la obra avanza a toda velocidad con una energía trepidante. Disfrute de una experiencia visual pop y enérgica que cobra vida a una escala impresionante que solo el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio puede ofrecer.

Una obra de “mapping” a todo color y de inspiración pop, basada en el tema musical “SeisyunComplex”. A través de imágenes vívidas y una dirección dinámica, expresa las personalidades únicas y la energía de la protagonista, Hitori Gotoh, y de los otros tres miembros de la banda, así como las vibrantes emociones que vuelcan en su música. Los gráficos impresionantes y los efectos visuales amplían el universo del anime “BOCCHI THE ROCK!”, iluminando el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio al ritmo de la música. Al convertir las ansiedades y la emoción de la juventud en “música”, la obra avanza a toda velocidad con una energía trepidante. Disfrute de una experiencia visual pop y enérgica que cobra vida a una escala impresionante que solo el Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio puede ofrecer. HORARIOS (junio)

Días de semana: 19:30 / 20:30 / 21:30

Fines de semana y feriados: 19:30 / 21:30

*Consulte nuestro sitio web para conocer los horarios de proyección a partir de julio.

*También se proyectarán otros programas fuera de los horarios indicados anteriormente.

Acerca de “BOCCHI THE ROCK!”

“BOCCHI THE ROCK!” es un popular manga de cuatro viñetas de Aki Hamaji, que actualmente se publica en la revista Manga Time Kirara MAX de Houbunsha.

Tras la emisión de su adaptación al anime para televisión en otoño de 2022, la serie ganó popularidad rápidamente, especialmente entre los más jóvenes.

La historia sigue a Hitori Gotoh, una chica extremadamente tímida e introvertida, mientras se une a la banda Kessoku y crece junto a sus tres singulares integrantes. Su retrato realista de la juventud, la música y el crecimiento personal ha tenido gran eco entre muchos fans.

El anime ha recibido un enorme apoyo tanto en Japón como en el extranjero, ha ganado un récord de 8 premios en los Anime Trending Awards 2022, incluido el de Anime del Año, y ha obtenido el primer lugar en la categoría de Mejor Anime de TV/Streaming en los Newtype Anime Awards 2022–2023. En lo que respecta a su música, también ha causado una gran sensación. El álbum completo Kessoku Band, de la banda de la historia, ocupó el primer lugar en el ranking anual de álbumes digitales de Oricon de 2023 por ventas y también encabezó la lista anual de álbumes descargados de Billboard JAPAN.

Descripción general del proyecto de proyección de “mapping” en el edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio: “TOKYO Night & Light”

Fechas: Todos los días (excepto en caso de condiciones climáticas adversas)

Superficie de proyección: Pared lateral este del Edificio n.º 1 del Gobierno Metropolitano de Tokio

Área de visualización: Plaza del Gobierno Metropolitano de Tokio (2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio)

Horarios de las proyecciones: 19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00 / 21:30

(Estos horarios son válidos para el mes de julio. Para consultar los horarios actualizados, visite la página web)

(Estos horarios son válidos para el mes de julio. Para consultar los horarios actualizados, visite la página web) ︎Sitio web: https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/

Organizado por: Gobierno Metropolitano de Tokio, Comité Ejecutivo de Proyección de Imágenes de Tokio

Información adicional: Este proyecto está comprometido con prácticas respetuosas con el medioambiente, incluido el uso de energía verde. Ha sido reconocido oficialmente por Guinness World Records™ como “La mayor proyección permanente de mapping en un edificio”.

“TOKYO Night & Light” ha sido galardonado con los premios Travellers’ Choice® 2026 de Tripadvisor®, que reconocen al 10% de las mejores atracciones del mundo según las reseñas y calificaciones de los viajeros, de entre aproximadamente 8 millones de registros en Tripadvisor, una de las plataformas de guía de viajes más grandes del mundo.

Gracias a este reconocimiento, “TOKYO Night & Light” se ha consolidado como una de las principales atracciones turísticas de Tokio.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.