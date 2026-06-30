《孤独摇滚！》“青春症候群”投影映射作品于6月20日首映！

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 东京都厅致力于在东京打造全新的夜间旅游胜地，全年在东京都厅舍上呈现投影映射展示，通过光影与声效的结合，展现丰富多彩的艺术表达。

我们很高兴地宣布，以人气动画《孤独摇滚！》(BOCCHI THE ROCK!) 为灵感创作的全新投影映射作品——《孤独摇滚！》“青春症候群”(SeisyunComplex)，已于6月20日（周六）举行了首映。首映之后，该作品将作为“东京夜与光”平日及周末档期的一部分，在全年持续放映。

自2024年2月推出以来，“东京夜与光”吸引了来自日本及世界各地的众多游客，总参观人数已突破140万人次。

作为东京新兴的地标性景点，该项目通过将卓越的艺术表现、尖端的技术与世界一流的内容相结合，持续吸引着广大观众。我们期待您一如既往的关注与支持。

《孤独摇滚！》“青春症候群”

首周末吸引5500名游客

在《孤独摇滚！》“青春症候群”上线后的首个周末，尽管下着雨，仍有约5500名游客前往都民广场(Tomin Hiroba)观看，其中包括日本国内外的游客以及举家出游的家庭。

游客们纷纷分享了他们的感受：

“看到‘青春症候群’的画面铺满整个东京都厅舍，简直令人叹为观止。感觉就像直接走进了结束乐队(Kessoku Band)的世界。音乐和视觉效果完美融合的那一刻，让我激动不已。”“听说有新作品上映，我们全家特意赶来，并被其宏大的规模深深震撼。色彩缤纷的流行风视觉画面不断变换，大人和孩子都能一起享受这场演出。通过这部新作品，游客们能够以只有在东京都厅舍才能实现的震撼规模，身临其境地体验《孤独摇滚！》的世界。”

作品概况

作品名称：《孤独摇滚！》“青春症候群”

作品亮点

这是一部以主题曲“青春症候群”为灵感的色彩缤纷、充满流行元素的投影映射作品。通过生动的视觉画面与充满活力的导演手法，该作品展现了主角Hitori Gotoh及另外三名乐队成员的独特个性与活力，以及他们倾注于音乐中的炽热情感。令人惊叹的图形与视觉特效拓展了动画《孤独摇滚！》的世界，伴随音乐共同点亮东京都厅舍。作品将青春期的焦虑与兴奋化作“音乐”，以澎湃的活力奔涌向前。尽情享受这场在东京都厅舍独有的宏大规模下呈现的充满流行感、活力四射的视觉盛宴吧！

这是一部以主题曲“青春症候群”为灵感的色彩缤纷、充满流行元素的投影映射作品。通过生动的视觉画面与充满活力的导演手法，该作品展现了主角Hitori Gotoh及另外三名乐队成员的独特个性与活力，以及他们倾注于音乐中的炽热情感。令人惊叹的图形与视觉特效拓展了动画《孤独摇滚！》的世界，伴随音乐共同点亮东京都厅舍。作品将青春期的焦虑与兴奋化作“音乐”，以澎湃的活力奔涌向前。尽情享受这场在东京都厅舍独有的宏大规模下呈现的充满流行感、活力四射的视觉盛宴吧！ 放映时间（6月）

平日：晚上7:30/8:30/9:30

周末及节假日：晚上7:30/9:30

*7月及以后的放映时间请查阅我们的网站。

*在上述放映时间之外，还将播放其他节目。

关于《孤独摇滚！》

《孤独摇滚！》是Aki Hamaji创作的超人气四格漫画，目前正在芳文社的《Manga Time Kirara MAX》杂志上连载。

2022年秋季电视动画改编版播出后，该系列迅速走红，尤其在年轻观众群体中广受欢迎。

故事讲述了极度害羞内向的女孩Hitori Gotoh，在加入“结束乐队”后，与另外3名个性鲜明的成员共同成长的故事。其对青春、音乐与个人成长的真实刻画，引发了众多粉丝的共鸣。

该动画在日本及海外均获得了巨大的支持，在“Anime Trending Awards 2022”中创纪录地斩获包括“年度最佳动画”在内的8项大奖，并在“Newtype Anime Awards 2022–2023”中荣获“最佳电视/流媒体动画”类别第一名。其音乐也引发了巨大轰动。剧中乐队“结束乐队”的完整专辑《结束乐队》不仅在Oricon的2023年度数字专辑销量排行榜上位列第一，还登顶了Billboard JAPAN的年度下载专辑榜。

东京都厅舍投影映射秀：“东京夜与光”概述

“东京夜与光”已荣获2026年Tripadvisor®旅行者之选大奖(Travelers’ Choice® Awards)。该奖项旨在基于全球最大旅行指南平台之一Tripadvisor上约800万个景点的游客评价与评分，表彰排名前10%的顶级景点。

凭借此次获奖，“东京夜与光”确立了其作为东京顶级旅游景点的地位。

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