-

《孤独摇滚！》“青春症候群”投影映射作品于6月20日首映！

“东京夜与光”(TOKYO Night & Light)新作，累计吸引游客突破140万人次

original

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 东京都厅致力于在东京打造全新的夜间旅游胜地，全年在东京都厅舍上呈现投影映射展示，通过光影与声效的结合，展现丰富多彩的艺术表达。

我们很高兴地宣布，以人气动画《孤独摇滚！》(BOCCHI THE ROCK!) 为灵感创作的全新投影映射作品——《孤独摇滚！》“青春症候群”(SeisyunComplex)，已于6月20日（周六）举行了首映。首映之后，该作品将作为“东京夜与光”平日及周末档期的一部分，在全年持续放映。

自2024年2月推出以来，“东京夜与光”吸引了来自日本及世界各地的众多游客，总参观人数已突破140万人次。

作为东京新兴的地标性景点，该项目通过将卓越的艺术表现、尖端的技术与世界一流的内容相结合，持续吸引着广大观众。我们期待您一如既往的关注与支持。

《孤独摇滚！》“青春症候群”

首周末吸引5500名游客

在《孤独摇滚！》“青春症候群”上线后的首个周末，尽管下着雨，仍有约5500名游客前往都民广场(Tomin Hiroba)观看，其中包括日本国内外的游客以及举家出游的家庭。

游客们纷纷分享了他们的感受：

“看到‘青春症候群’的画面铺满整个东京都厅舍，简直令人叹为观止。感觉就像直接走进了结束乐队(Kessoku Band)的世界。音乐和视觉效果完美融合的那一刻，让我激动不已。”“听说有新作品上映，我们全家特意赶来，并被其宏大的规模深深震撼。色彩缤纷的流行风视觉画面不断变换，大人和孩子都能一起享受这场演出。通过这部新作品，游客们能够以只有在东京都厅舍才能实现的震撼规模，身临其境地体验《孤独摇滚！》的世界。”

作品概况

  • 作品名称：《孤独摇滚！》“青春症候群”
  • 作品亮点
    这是一部以主题曲“青春症候群”为灵感的色彩缤纷、充满流行元素的投影映射作品。通过生动的视觉画面与充满活力的导演手法，该作品展现了主角Hitori Gotoh及另外三名乐队成员的独特个性与活力，以及他们倾注于音乐中的炽热情感。令人惊叹的图形与视觉特效拓展了动画《孤独摇滚！》的世界，伴随音乐共同点亮东京都厅舍。作品将青春期的焦虑与兴奋化作“音乐”，以澎湃的活力奔涌向前。尽情享受这场在东京都厅舍独有的宏大规模下呈现的充满流行感、活力四射的视觉盛宴吧！
  • 放映时间（6月）
    平日：晚上7:30/8:30/9:30
    周末及节假日：晚上7:30/9:30
    *7月及以后的放映时间请查阅我们的网站。
    *在上述放映时间之外，还将播放其他节目。

关于《孤独摇滚！》

《孤独摇滚！》是Aki Hamaji创作的超人气四格漫画，目前正在芳文社的《Manga Time Kirara MAX》杂志上连载。
2022年秋季电视动画改编版播出后，该系列迅速走红，尤其在年轻观众群体中广受欢迎。
故事讲述了极度害羞内向的女孩Hitori Gotoh，在加入“结束乐队”后，与另外3名个性鲜明的成员共同成长的故事。其对青春、音乐与个人成长的真实刻画，引发了众多粉丝的共鸣。
该动画在日本及海外均获得了巨大的支持，在“Anime Trending Awards 2022”中创纪录地斩获包括“年度最佳动画”在内的8项大奖，并在“Newtype Anime Awards 2022–2023”中荣获“最佳电视/流媒体动画”类别第一名。其音乐也引发了巨大轰动。剧中乐队“结束乐队”的完整专辑《结束乐队》不仅在Oricon的2023年度数字专辑销量排行榜上位列第一，还登顶了Billboard JAPAN的年度下载专辑榜。

东京都厅舍投影映射秀：“东京夜与光”概述

  • 日期：每日（恶劣天气除外）
  • 投影区域：东京都厅第一本厅舍东侧墙面
  • 观赏地点：东京都厅广场（东京都新宿区西新宿2-8-1）
  • 放映时间：晚上7:30/8:00/8:30/9:00/9:30
    （以上为7月时间表。最新场次请至网站查询。）
  • 网站：https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/
  • 主办单位：东京都厅、东京投影映射执行委员会
  • 补充说明：本项目秉持环保理念，采用绿色能源供电，已获吉尼斯世界纪录官方认证为“全球最大规模永久性建筑投影映射展示”。

“东京夜与光”已荣获2026年Tripadvisor®旅行者之选大奖(Travelers’ Choice® Awards)。该奖项旨在基于全球最大旅行指南平台之一Tripadvisor上约800万个景点的游客评价与评分，表彰排名前10%的顶级景点。

凭借此次获奖，“东京夜与光”确立了其作为东京顶级旅游景点的地位。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

“东京夜与光”公关办公室
（由Jishaku Inc.管理——联系人：Nagasawa、Endo、Hamasaki）
电邮：pr@tokyo-night-and-light.jp
电话：+81-80-3601-6732 (Nagasawa)

Industry:

TOKYO Night & Light PR Office

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

“东京夜与光”公关办公室
（由Jishaku Inc.管理——联系人：Nagasawa、Endo、Hamasaki）
电邮：pr@tokyo-night-and-light.jp
电话：+81-80-3601-6732 (Nagasawa)

More News From TOKYO Night & Light PR Office

宝可梦集换式卡牌游戏登陆东京都厅舍！

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为推动夜间旅游发展，东京都厅正在开发新的景点，为这座首都的夜色增添光彩。作为该举措的一部分，标志性建筑东京都厅第一本厅舍全年推出投影映射秀，让建筑外立面化身为光影与声音交织的画布。 我们高兴地宣布，以今年迎来30周年庆典的全球人气游戏“宝可梦集换式卡牌游戏”为灵感的全新投影映射秀正式启幕。“宝可梦集换式卡牌游戏：东京璀璨之夜”已于3月20日（周五，法定假日）盛大推出。 开幕当天举办了一场特别活动，邀请桃月梨子、Gorgeous、土佐兄弟与皮卡丘作为特别嘉宾亮相。他们与现场聚集的5000名观众一道，为首场放映进行倒计时。 全新作品开幕日精彩瞬间 “宝可梦集换式卡牌游戏：东京璀璨之夜” 开幕日吸引约8000名观众到场 3月20日（周五，法定假日）放映首日，共有约8000名观众齐聚东京都厅广场，其中包括宝可梦集换式卡牌游戏粉丝、国际游客和家庭。 现场观众纷纷分享热情反馈：“看到喜欢的宝可梦投射在东京都厅舍上，场面震撼又令人印象深刻”，“活动中看到皮卡丘出现真是太可爱了。这成了我们东京之旅的美好回忆”。 “我们真切感受到了嘉宾们对...

《蓝色监狱-东京自我主义者-》11月22日（周六）启映

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为推动夜间旅游发展，东京都厅正在开发新的景点，以点亮首都的夜幕。作为该举措的一部分，标志性建筑东京都厅第一本厅舍全年推出投影映射秀，将建筑外立面化作光影与声音交织的画布。 以全球热门足球动漫《蓝色监狱》为灵感的全新投影作品《蓝色监狱-东京自我主义者-》(BLUE LOCK – TOKYO EGOIST –)于11月22日（周六）正式启映。 启映首日，东京都厅广场举办小型活动，Kazuki Ura（Yoichi Isagi的声优）与Hiroshi Kamiya（Jinpachi Ego的声优）亲临现场，与粉丝共同庆祝作品首映。 全新作品《蓝色监狱-东京自我主义者-》启映首日盛况 首日客流量超6000人次 11月22日（周六）启映当天，包括《蓝色监狱》粉丝、游客及家庭观众在内，逾6000人齐聚东京都厅广场。现场发放了纪念总观影人数突破100万人次的原创发光手环，广场内随处可见佩戴手环的观众，氛围热烈。 有观众表示：“《蓝色监狱》主题投影映射极具冲击力，带来了与动漫完全不同的体验，我感到非常满意。”“Ura和Kamiya两位声优...
Back to Newsroom