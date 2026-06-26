アンダーセン・コンサルティング、House of Codeを加え、テクノロジーおよびデータ・ソリューションを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、米国に本社を置き、データ駆動型プラットフォーム、自動化、エージェント型AIソリューションを専門とするグローバル企業のHouse of Codeとの提携契約を通じて、テクノロジー変革能力を拡大します。

2001年に設立されたHouse of Codeは、エネルギー取引および金融サービス分野向けのソフトウエア・ソリューションを開発し、コンサルティング・サービスを提供しており、顧客層はヘッジファンド、プライベート・エクイティ・ファーム、公益事業者に及びます。同社は、エネルギー取引やリスク管理に関する深い専門知識を有しており、システム導入、事業変革、データ自動化、AIを活用したワークフローの近代化を通じて組織を支援しています。同社独自のプラットフォームである「Enterprise Platform for Integrated Compliance（EPIC）」は、データ管理を効率化し、報告プロセスを自動化し、企業システム全体にわたる業務の可視性を高め、インテリジェントなエージェント型ワークフローを構築するための基盤を提供します。

「当社は、明確さ、効率性、測定可能な成果を重視し、あらゆる課題に取り組んでいます」とHouse of Codeの最高経営責任者（CEO）であるニール・シャー氏は述べました。「今回の提携により、当社は能力の拡充・強化を続けながら、事業規模を拡大し、中堅・大企業により良いサービスを提供できます。」

「データと自動化は、今日の組織運営の中核を成しています」とアンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ヴォルサッツは述べました。「House of Codeは、複雑さを軽減し、意思決定を改善するソリューションを提供するアンダーセンの能力を強化します。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションにわたる包括的なサービスを展開するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多次元的なサービス・モデルと統合されており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、加盟ファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点で事業を展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、バリュエーション、グローバル・モビリティー、アドバイザリーに関する世界水準の専門サービスを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任組合であり、世界中の加盟ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

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