Andersen Consulting incorpora a House of Code para fortalecer sus soluciones tecnológicas y de datos

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía sus capacidades de transformación tecnológica mediante un acuerdo de colaboración con House of Code, una empresa global con sede en EE. UU. especializada en plataformas basadas en datos, automatización y soluciones de IA agéntica.

Fundada en 2001, House of Code desarrolla soluciones de software y ofrece servicios de consultoría para los sectores de comercio de energía y servicios financieros, con clientes que incluyen fondos de cobertura, firmas de capital privado y empresas de servicios públicos. La empresa cuenta con una amplia experiencia en comercio de energía y gestión de riesgos, y apoya a las organizaciones en la implementación de sistemas, la transformación empresarial, la automatización de datos y la modernización de flujos de trabajo con IA. Su plataforma propia, Enterprise Platform for Integrated Compliance (EPIC), optimiza la gestión de datos, automatiza los procesos de generación de informes, mejora la visibilidad operativa en todos los sistemas empresariales y proporciona un marco para la creación de flujos de trabajo inteligentes basados ​​en agentes.

“Abordamos cada desafío centrándonos en la claridad, la eficiencia y resultados medibles“, comentó Neil Shah, CEO de House of Code. “Gracias a esta colaboración, podemos expandirnos y ofrecer un mejor servicio a las pymes, al tiempo que seguimos creciendo y fortaleciendo nuestras capacidades“.

“Los datos y la automatización son fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones hoy en día“, explicó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “House of Code refuerza nuestra capacidad para ofrecer soluciones que simplifican la complejidad y mejoran la toma de decisiones“.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan estrategia corporativa, negocios, tecnología y transformación de IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, para ofrecer servicios de consultoría, impuestos, asesoría legal, valoración, movilidad global y asesoría de primer nivel en una plataforma global con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que proporciona soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.