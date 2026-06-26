Andersen Consulting與House of Code攜手強化技術與資料解決方案

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與House of Code簽署合作協議，進一步擴大其技術轉型服務能力。House of Code是一家總部位於美國的跨國企業，專注於資料驅動的平台、自動化和代理式AI解決方案。

House of Code成立於2001年，致力於為能源交易與金融服務領域開發軟體解決方案並提供顧問服務，客戶涵蓋避險基金、私募股權公司和公用事業公司。該公司在能源交易與風險管理方面擁有深厚的專業知識，能夠為企業提供系統實施、業務轉型、資料自動化和AI驅動的工作流程現代化等方面的支援。其專有的整合式法規遵循企業平台(EPIC)能夠簡化資料管理、實現報告流程自動化、提升跨企業系統的營運透明度，並為建構智慧代理式工作流程奠定基礎。

House of Code執行長Neil Shah表示：「我們在因應每一項挑戰時，都專注於清晰度、效率和可衡量的成果。透過此次合作，我們不僅能夠擴大規模、更好地服務於大中型企業，同時還能繼續發展和強化自身能力。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「資料和自動化是當今企業營運的核心。House of Code的加入強化了我們提供解決方案的能力，這些解決方案能夠化繁為簡並改善決策。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多面向服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機構。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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