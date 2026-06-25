AllUnity en Zebec lanceren door EURAE aangedreven oplossingen voor secundaire arbeidsvoorwaarden en zakelijke betalingen op Stellar

FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--AllUnity en Zebec hebben vandaag de lancering aangekondigd van een programma voor secundaire arbeidsvoorwaarden en zakelijke betalingen op het Stellar-netwerk, gebaseerd op EURAU. Het testprogramma is gericht op het uitbreiden van salaris- en personeelsbetalingen via de gereguleerde euro-stablecoin van AllUnity binnen het gehele ecosysteem, inclusief grote zakelijke klanten en partners.

Het programma, dat draait op Stellar en gebruik maakt van EURAU (AllUnity's gereguleerde euro-stablecoin), combineert gereguleerde digitale valuta met een infrastructuur voor salaris- en andere betalingen van zakelijke kwaliteit, specifiek ontwikkeld voor wereldwijde waardeoverdracht. Werknemers die aan de proef deelnemen, kunnen hun vergoedingen rechtstreeks in digitale wallets ontvangen en via het Zebec-platform gebruik maken van een groeiend aanbod aan bestedings-, spaar- en betaalopties.

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