AllUnity en Zebec lanceren door EURAE aangedreven oplossingen voor secundaire arbeidsvoorwaarden en zakelijke betalingen op Stellar
AllUnity en Zebec lanceren door EURAE aangedreven oplossingen voor secundaire arbeidsvoorwaarden en zakelijke betalingen op Stellar
FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--AllUnity en Zebec hebben vandaag de lancering aangekondigd van een programma voor secundaire arbeidsvoorwaarden en zakelijke betalingen op het Stellar-netwerk, gebaseerd op EURAU. Het testprogramma is gericht op het uitbreiden van salaris- en personeelsbetalingen via de gereguleerde euro-stablecoin van AllUnity binnen het gehele ecosysteem, inclusief grote zakelijke klanten en partners.
Het programma, dat draait op Stellar en gebruik maakt van EURAU (AllUnity's gereguleerde euro-stablecoin), combineert gereguleerde digitale valuta met een infrastructuur voor salaris- en andere betalingen van zakelijke kwaliteit, specifiek ontwikkeld voor wereldwijde waardeoverdracht. Werknemers die aan de proef deelnemen, kunnen hun vergoedingen rechtstreeks in digitale wallets ontvangen en via het Zebec-platform gebruik maken van een groeiend aanbod aan bestedings-, spaar- en betaalopties.
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