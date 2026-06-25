Le rachat de Clearwater Analytics par Permira et Warburg Pincus est finalisé dans le cadre d’une opération de privatisation évaluée à 8,4 milliards de dollars

BOISE, Idaho--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (« CWAN », « Clearwater » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la finalisation de son acquisition précédemment annoncée par un groupe d’investisseurs mené par Permira et Warburg Pincus (le « Groupe d’investisseurs »), pour un montant d’environ 8,4 milliards de dollars. Cette opération a bénéficié du soutien de Francisco Partners, avec la participation de Temasek. Suite à la finalisation de cette acquisition, les actions ordinaires de catégorie A de Clearwater ne sont plus cotées à la Bourse de New York.

En vertu de l’accord, les actionnaires de Clearwater ont reçu 24,55 dollars par action en espèces, ce qui représente une plus-value d’environ 47 % par rapport au cours de l’action de la Société le 10 novembre 2025, dernier jour de cotation avant la publication de l’information concernant une éventuelle transaction par la presse.

Cette transaction a fait l’objet d’un examen approfondi supervisé par un Comité spécial composé de membres indépendants et désintéressés du conseil d’administration de Clearwater, qui l’a approuvée à l’unanimité. La transaction a également été ratifiée par le conseil d’administration et les actionnaires de Clearwater (y compris à la majorité des voix exprimées par les actionnaires désintéressés).

Cette opération permet à Clearwater d’accélérer ses investissements dans sa feuille de route en matière d’IA et dans sa plateforme de nouvelle génération. L’entrepôt de données de Clearwater, qui offre une vue unique et en temps réel de tous les actifs sur les marchés publics et privés, est ce qui rend cette feuille de route possible. En tant que société privée bénéficiant du soutien total des fonds Permira et Warburg Pincus, Clearwater gagne en flexibilité. Elle pourra ainsi développer plus rapidement cet entrepôt et continuer à renforcer ses capacités agentiques au service des investisseurs institutionnels qui lui confient déjà la gestion de plus de 10 000 milliards de dollars d’actifs à l’échelle mondiale.

« Nous avons construit Clearwater à partir d'une conviction que la plupart des acteurs du secteur jugeaient trop ambitieuse : celle selon laquelle les équipes d’investissement méritent une vue d’ensemble unique et en temps réel de l’ensemble des actifs qu’elles possèdent, et ce chaque jour et sur tous les marchés. L’innovation et la disruption constituent les principaux moteurs de notre croissance depuis plus d’une décennie », a déclaré Sandeep Sahai, PDG de Clearwater Analytics. « Notre capacité à nous concentrer sur le développement de notre plateforme actuelle tout en construisant une plateforme d’IA de nouvelle génération est considérablement renforcée par ce nouveau statut d’entreprise privée que nous venons d’acquérir. Nos clients comptent sur nous pour gérer la plateforme qu’ils utilisent, et nos investissements leur permettront de rester à la pointe de l’innovation technologique dans le cadre de la gestion de leurs activités. »

Conseillers

J.P. Morgan a agi en tant que conseiller financier, et Kirkland & Ellis LLP en tant que conseiller juridique, auprès de CWAN. PJT Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif, et Cravath, Swaine & Moore LLP en tant que conseiller juridique, auprès du Comité spécial du conseil d’administration de CWAN. Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier auprès du Groupe d’investisseurs. La division Private Credit de Goldman Sachs Alternatives a fourni l’intégralité du financement par emprunt engagé au Groupe d’investisseurs. Latham and Watkins LLP a agi en tant que conseiller en fusions-acquisitions auprès du Groupe d’investisseurs. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi en tant que conseiller financier auprès du Groupe d’investisseurs.

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics est la plateforme de gestion d’investissements native de l’agentique, qui repose sur un registre des investissements unique, faisant l’objet d’un rapprochement continu. Les flux de travail liés à la gestion de portefeuille, au trading, à la comptabilité, au risque, à la conformité et aux marchés privés s’appuient sur une source unique et fiable d’informations, créant ainsi une base cohérente pour l’automatisation, les informations générées par l’IA et les processus agentiques tout au long du cycle d’investissement. Au service des principaux assureurs, gestionnaires d’actifs, fonds spéculatifs, banques, entreprises et gouvernements, Clearwater prend en charge plus de 10 000 milliards de dollars d’actifs à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cwan.com.

À propos de Permira

Permira est une société d’investissement mondiale qui soutient des entreprises prospères ayant des ambitions de croissance. Fondée en 1985, la société conseille des fonds dans deux grandes catégories d’actifs, le capital-investissement et le crédit, avec un capital total engagé d’environ 90 milliards d’euros.

Ses fonds de capital-investissement réalisent des investissements majoritaires (« Buyout ») et minoritaires (« Growth Equity ») à long terme dans quatre secteurs clés : la technologie, la grande consommation, les soins de santé et les services. Les fonds Permira ont déjà permis de soutenir et de développer certaines des entreprises technologiques les plus importantes et à la croissance la plus rapide au monde, comme Genesys, TeamViewer, Zendesk, McAfee, Mimecast, Octus, Informatica, Klarna, Magento, Teraco, etc.

Permira emploie plus de 500 collaborateurs dans quinze bureaux situés en Europe, aux États-Unis et en Asie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.permira.com.

À propos de Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC est une entreprise pionnière dans le domaine de l’investissement de croissance mondial. Fruit d’un partenariat privé depuis 1966, la société dispose de la flexibilité et de l’expérience nécessaires pour aider les investisseurs et les équipes de direction à connaître un succès durable tout au long des cycles du marché. Aujourd’hui, la société gère plus de 100 milliards de dollars d’actifs, et compte plus de 215 entreprises dans son portefeuille actif, réparties entre différents stades de développement, secteurs et zones géographiques. Warburg Pincus a investi dans plus de 1 100 entreprises dans le cadre de ses stratégies de capital-investissement, d’immobilier et de solutions de capital-investissement. Elle investit activement à l’échelle mondiale dans les secteurs du SaaS, des données, de la fintech et de l’assurance, avec des investissements notables, dans des entreprises telles qu’Arch Insurance, Avalara, Avaloq, Beacon, FIS, Interactive Data Corporation (IDC), IntraFi, Primerica, Reorg Research, Sagent, Varo Money et Wall Street Systems, entre autres.

La société a son siège social à New York et dispose de plus de quinze bureaux à travers le monde. Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.warburgpincus.com/, et suivez-nous sur LinkedIn et YouTube.

À propos de Francisco Partners

Francisco Partners est une société d’investissement mondiale de premier plan, spécialisée dans les partenariats avec des entreprises du secteur technologique. Depuis sa création il y a plus de 25 ans, elle a investi dans plus de 500 entreprises technologiques, ce qui en fait l’un des investisseurs les plus actifs et les plus anciens du secteur. Avec plus de 50 milliards USD de capitaux levés à ce jour, la société investit dans des opportunités où ses connaissances sectorielles approfondies et son expertise opérationnelle peuvent aider les entreprises à atteindre leur plein potentiel. Pour plus d’informations sur Francisco Partners, rendez-vous sur www.franciscopartners.com.

À propos de Temasek

Temasek est une société d’investissement d’envergure mondiale basée à Singapour, dont le portefeuille affichait une valeur nette de 324 milliards de dollars au 31 mars 2025. Sa devise, « Agir pour que toutes les générations prospèrent », anime l’entreprise qui vise à avoir un véritable impact sur les générations actuelles et futures. L’entreprise entend construire un portefeuille résilient et tourné vers l’avenir qui générera des rendements durables sur le long terme. Elle possède treize bureaux dans neuf pays à travers le monde : Beijing, Hanoï, Mumbai, Shanghai, Shenzhen et Singapour en Asie, ainsi que Bruxelles, Londres, Mexico, New York, Paris, San Francisco et Washington D.C. en dehors du continent asiatique.

Pour plus d’informations sur Temasek, rendez-vous sur https://www.temasek.com.sg/

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