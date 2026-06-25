AllUnity et Zebec déploient des solutions de gestion des avantages sociaux et de paiement d'entreprise alimentées par EURAU sur Stellar

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--AllUnity et Zebec ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme d'avantages sociaux et de paiement d'entreprise alimentés par EURAU sur le réseau Stellar. Ce programme pilote vise à déployer le versement des salaires et le paiement des employés en stablecoin réglementé en euros d'AllUnity au sein de son écosystème, notamment auprès de ses principaux clients et partenaires.

Reposant sur Stellar et alimenté par EURAU, le stablecoin réglementé en euros d’AllUnity, ce programme combine une monnaie numérique réglementée avec une infrastructure de salaires et de paiements de niveau entreprise, spécialement conçue pour les transferts de fonds internationaux. Les employés participant au projet pilote peuvent recevoir leurs avantages directement sur leurs portefeuilles numériques et accéder à une gamme croissante d’options de dépenses, d’épargne et de paiement via la plateforme de Zebec.

« Les stablecoins réglementés passent de plus en plus d'une infrastructure financière à des applications commerciales concrètes », a déclaré Simon Babakhani, CEO de Zebec Network. « Ce projet pilote réunit EURAU, l'infrastructure de paiement du réseau Stellar, et la plateforme de paiement de Zebec afin de faciliter la gestion des avantages sociaux, des paiements des prestataires et des versements aux employés en entreprise. Grâce à des initiatives telles que les transferts de fonds internationaux, les actifs tokenisés et l'infrastructure de marché institutionnelle, Stellar est devenu l'un des réseaux les plus importants pour connecter les stablecoins à l'activité financière réelle. »

« Cette nouvelle phase d'adoption des stablecoins sera favorisée par des applications commerciales concrètes », a déclaré Alexander Höptner, CEO d'AllUnity. « Les avantages sociaux et le paiement des employés constituent des cas d'utilisation naturels pour les monnaies numériques réglementées. Notre projet pilote avec Zebec montre comment EURAU peut soutenir des opérations financières réelles tout en respectant les normes d'entreprise en matière de conformité, de transparence et de fiabilité. »

L'infrastructure de paiement de Zebec est conçue pour évoluer, prête à prendre en charge le streaming de l'EURAU dans tout l'écosystème AllUnity, et comprend un réseau croissant d'entreprises et d'institutions participantes couvrant les services financiers, la fintech et les secteurs d'entreprises dans toute l'Europe.

À propos d'AllUnity

AllUnity est un établissement de monnaie électronique réglementé qui développe l'infrastructure européenne des paiements numériques pour les paiements transfrontaliers instantanés, des marchés d'actifs numériques et des flux de liquidités continus. Fondé par DWS, Flow Traders et Galaxy, AllUnity propose des stablecoins entièrement garantis et conformes à la réglementation MiCA (EURAU, CHFAU, SEKAU) qui offrent une sécurité réglementaire et un adossement solide des réserves permettant des mouvements de capitaux sécurisés et sans friction entre les marchés.

À propos de Zebec Network

Zebec Network est une entreprise d'infrastructure de salaires et de paiements en temps réel qui permet des flux de valeur programmables pour les entreprises et les consommateurs. Lancée initialement comme pionnière du traitement des salaires en continu, Zebec est devenue un réseau d'infrastructure financière multichaînes couvrant les salaires, les paiements, les cartes, la gestion de trésorerie et les applications financières grand public.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.