Andersen Consulting tilføjer House of Code for at styrke teknologi- og dataløsninger

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting forstærker sine kompetencer inden for teknologisk transformation gennem en samarbejdsaftale med House of Code, en global virksomhed med hovedkvarter i USA, der specialiserer sig i datadrevne platforme, automatisering og agentbaserede ai-løsninger.

House of Code blev stiftet i 2001 og udvikler softwareløsninger samt yder rådgivning til energihandels- og finanssektoren med kunder, der spænder over hedgefonde, kapitalfonde og forsyningsvirksomheder. Virksomheden besidder dyb ekspertise inden for energihandel og risikostyring og hjælper organisationer med systemimplementering, forretningstransformation, dataautomatisering og ai-underbygget modernisering af arbejdsgange. Deres proprietære platform, Enterprise Platform for Integrated Compliance (EPIC), skaber en mere effektiv datastyring, automatiserer rapporteringsprocesser, forbedrer den driftsmæssige gennemsigtighed på tværs af virksomhedssystemer og skaber et fundament for opbygning af intelligente, agentbaserede arbejdsgange.

"Vi griber enhver udfordring an ved at fokusere på klarhed, effektivitet og målbare resultater," udtaler Neil Shah, administrerende direktør for House of Code. "Med dette samarbejde er vi i stand til at skalere og levere endnu bedre tjenester til mellemstore og store virksomheder, samtidig med at vi fortsætter med at vokse og styrke vores kompetencer."

"Data og automatisering spiller en nøglerolle i moderne virksomhedsdrift," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "House of Code styrker vores evne til at levere løsninger, der forenkler kompleksitet og forbedrer beslutningsprocesser."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for consulting, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og advisory via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere verden over og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer globalt.

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