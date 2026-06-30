„BOCCHI THE ROCK!“ SeisyunComplex feierte am 20. Juni Premiere

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Die Stadtverwaltung von Tokio präsentiert das ganze Jahr über Projection-Mapping-Displays auf dem Gebäude der Stadtverwaltung von Tokio. Mithilfe von Licht und Klang werden vielfältige künstlerische Ausdrucksformen gezeigt, um Touristenattraktionen für Tokio bei Nacht zu schaffen.

Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass am Samstag, dem 20. Juni, die Premiere von „BOCCHI THE ROCK!“ SeisyunComplex stattfand. Das neue Projektionsmapping-Werk, das von dem äußerst beliebten Anime „BOCCHI THE ROCK!“ inspiriert ist, wird das ganze Jahr über im Rahmen des Wochen- und Wochenendprogramms von „TOKYO Night & Light“ gezeigt.

Seit dem Start im Februar 2024 hat „TOKYO Night & Light“ Besucher aus Japan und der ganzen Welt angezogen – insgesamt schon mehr als 1,4 Millionen.

Das Projekt gilt als eine der aufstrebenden Sehenswürdigkeiten Tokios und begeistert das Publikum weiterhin durch die Kombination aus künstlerischer Exzellenz, modernster Technologie und Inhalten von Weltklasse. Wir freuen uns auch in Zukunft auf Ihr Interesse und Ihre Unterstützung.

Szenen aus der Premiere von „BOCCHI THE ROCK!“ SeisyunComplex

5.500 Besucher am Eröffnungswochenende

Trotz Regen kamen am ersten Wochenende 5.500 Besucher zum Tomin Hiroba für den Start von „BOCCHI THE ROCK!“ SeisyunComplex, darunter Touristen aus Japan und dem Ausland sowie zahlreiche Familien.

Kommentare der Besucher:

„Es war absolut atemberaubend, ‚SeisyunComplex‘ über das gesamte Gebäude der Stadtverwaltung von Tokio verteilt zu sehen. Es fühlte sich an, als würde man direkt in die Welt der Kessoku Band eintauchen. Der Moment, in dem Musik und Visuelles verschmolzen, hat mir eine Gänsehaut verpasst.“ „Wir sind als Familie hergekommen, nachdem wir gehört hatten, dass ein neues Werk veröffentlicht wurde, und wir konnten über die Größe nur staunen. Die farbenfrohen, vom Pop inspirierten Bilder wechselten Schlag auf Schlag. Kinder und Erwachsene konnten die Show gleichermaßen genießen. Durch dieses neue Werk konnten die Besucher die Welt von BOCCHI THE ROCK! in einer beeindruckenden Dimension erleben, wie sie so nur am Gebäude der Stadtverwaltung von Tokio möglich ist.“

Überblick

Titel „BOCCHI THE ROCK!“ SeisyunComplex

Highlights

Eine farbenfrohe und vom Pop inspirierte Projection-Mapping-Show, die vom Titelsong „SeisyunComplex“ inspiriert wurde. Durch lebendige visuelle Effekte und eine dynamische Inszenierung werden die einzigartigen Persönlichkeiten und die Energie der Protagonistin Hitori Gotoh und der drei anderen Bandmitglieder sowie die funkelnden Emotionen, die sie in ihre Musik stecken, zum Ausdruck gebracht. Die atemberaubenden Grafiken und Bilder erweitern die Welt des Anime BOCCHI THE ROCK! und bringen das Gebäude der Stadtverwaltung von Tokio zusammen mit der Musik zum Leuchten. Das Werk verwandelt die Ängste und die Aufregung der Jugend in „Musik“ und prescht voller Energie voran. Genießen Sie ein poppiges und energiegeladenes visuelles Erlebnis, das in den überwältigenden Dimensionen zum Leben erweckt wird, wie sie nur das Gebäude der Stadtverwaltung von Tokio bieten kann.

Eine farbenfrohe und vom Pop inspirierte Projection-Mapping-Show, die vom Titelsong „SeisyunComplex“ inspiriert wurde. Durch lebendige visuelle Effekte und eine dynamische Inszenierung werden die einzigartigen Persönlichkeiten und die Energie der Protagonistin Hitori Gotoh und der drei anderen Bandmitglieder sowie die funkelnden Emotionen, die sie in ihre Musik stecken, zum Ausdruck gebracht. Die atemberaubenden Grafiken und Bilder erweitern die Welt des Anime BOCCHI THE ROCK! und bringen das Gebäude der Stadtverwaltung von Tokio zusammen mit der Musik zum Leuchten. Das Werk verwandelt die Ängste und die Aufregung der Jugend in „Musik“ und prescht voller Energie voran. Genießen Sie ein poppiges und energiegeladenes visuelles Erlebnis, das in den überwältigenden Dimensionen zum Leben erweckt wird, wie sie nur das Gebäude der Stadtverwaltung von Tokio bieten kann. VORFÜHRUNGSZEITEN (Juni)

Wochentags: 19:30 Uhr / 20:30 Uhr / 21:30 Uhr

Wochenende und Feiertage: 19:30 Uhr / 21:30 Uhr

*Die Vorführungszeiten ab Juli finden Sie auf unserer Website.

*Auch außerhalb der oben genannten Vorführungszeiten werden weitere Programme gezeigt.

Über “BOCCHI THE ROCK!”

„BOCCHI THE ROCK!“ ist ein beliebter vierteiliger Manga von Aki Hamaji, der derzeit im Magazin Manga Time Kirara MAX des Verlags Houbunsha als Serie erscheint.

Nach der Ausstrahlung der TV-Anime-Adaption im Herbst 2022 gewann die Serie rasch an Beliebtheit, insbesondere bei einem jüngeren Publikum.

Die Geschichte handelt von Hitori Gotoh, einem äußerst schüchternen und introvertierten Mädchen, das sich der Kessoku Band anschließt und sich gemeinsam mit den drei unverwechselbaren Bandmitgliedern persönlich entwickelt. Die einfühlsame Darstellung von Jugend, Musik und persönlicher Entwicklung hat bei zahlreichen Fans großen Anklang gefunden.

Der Anime hat sowohl in Japan als auch im Ausland enormen Zuspruch erhalten. So gewann er bei den Anime Trending Awards 2022 rekordverdächtige acht Auszeichnungen, darunter als Anime of the Year, und belegte bei den Newtype Anime Awards 2022–2023 den ersten Platz in der Kategorie Best TV/Streaming Anime. Auch die Musik der Serie sorgte für großes Aufsehen. Das komplette Album Kessoku Band der gleichnamigen Band aus der Serie erreichte Platz 1 der jährlichen Oricon-Digital-Album-Charts 2023 nach Verkaufszahlen und führte zudem die jährlichen Download-Album-Charts von Billboard JAPAN an.

Überblick über das Projektionsmapping am Gebäude der Stadtverwaltung von Tokio: „TOKYO Night & Light“

Zeiten: Täglich (außer bei Unwetter)

Projektionsfläche: Ostseite des ersten Gebäudes der Stadtverwaltung Tokio

Viewing-Bereich: Tokyo Metropolitan Government Plaza (2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio)

Vorführungszeiten: 19:30 Uhr / 20:00 Uhr / 20:30 Uhr / 21:00 Uhr / 21:30 Uhr

(Diese Zeiten gelten im Monat Juli. Das aktuelle Programm finden Sie auf unserer Website.)

(Diese Zeiten gelten im Monat Juli. Das aktuelle Programm finden Sie auf unserer Website.) ︎Website: https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/

Organisation: Stadtverwaltung Tokio, Exekutivkomitee Tokyo Projection Mapping

Weitere Informationen: Das Projekt verpflichtet sich zu umweltfreundlichen Praktiken, einschließlich der Nutzung von grünem Strom. Es wurde von Guinness World Records™ als „die größte permanente Projection-Mapping-Show auf einem Gebäude“ anerkannt.

„TOKYO Night & Light“ wurde im Rahmen der Tripadvisor® Travelers’ Choice® Awards 2026 ausgezeichnet. Dieser Preis würdigt die besten 10 % der Attraktionen weltweit, basierend auf den Bewertungen und Meinungen von Reisenden unter den rund 8 Millionen Einträgen auf Tripadvisor, einer der weltweit größten Reiseinformationsplattformen.

Durch diese Anerkennung hat sich „TOKYO Night & Light“ als eine der führenden Touristenattraktionen Tokios einen Namen gemacht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.