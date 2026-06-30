« BOCCHI THE ROCK! » SeisyunComplex présenté en avant-première le 20 juin !

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--La préfecture de Tokyo organise tout au long de l’année des projections mapping sur le bâtiment de la préfecture, utilisant la lumière et le son pour mettre en valeur un large éventail d’expressions artistiques dans le cadre de ses efforts visant à créer de nouvelles attractions touristiques nocturnes à Tokyo.

Nous avons le plaisir d’annoncer que la première projection de « BOCCHI THE ROCK! » SeisyunComplex, une nouvelle œuvre de mapping vidéo inspirée de l’anime très populaire « BOCCHI THE ROCK! », a eu lieu le samedi 20 juin. Après sa première, l’œuvre sera projetée tout au long de l’année dans le cadre de la programmation en semaine et le weekend de « TOKYO Night & Light ».

Depuis son lancement en février 2024, « TOKYO Night & Light » a accueilli des visiteurs venus du Japon et du monde entier, avec une fréquentation totale dépassant 1,4 million de personnes.

Comptant parmi les attractions phares émergentes de Tokyo, le projet continue de captiver le public grâce à l’alliance de l’excellence artistique, d’une technologie de pointe et d’un contenu de classe mondiale. Nous comptons sur votre intérêt et votre soutien continus.

Images de la première de « BOCCHI THE ROCK! » SeisyunComplex

5 500 visiteurs lors du weekend d’ouverture

Au cours du premier weekend suivant le lancement de « BOCCHI THE ROCK! » SeisyunComplex, environ 5 500 visiteurs se sont rendus à Tomin Hiroba, parmi lesquels des touristes japonais et étrangers ainsi que des familles, malgré la pluie.

Les visiteurs ont fait part de leurs impressions :

« Voir "SeisyunComplex" s’étendre sur l’ensemble du bâtiment de la préfecture de Tokyo était tout simplement époustouflant. J’avais l’impression d’entrer directement dans l’univers de Kessoku Band. Le moment où la musique et les images se sont harmonisées m’a donné des frissons. » « Nous sommes venus en famille après avoir appris la sortie d’une nouvelle œuvre, et nous avons été émerveillés par son ampleur. Les visuels colorés, d’inspiration pop, se succédaient les uns après les autres, et petits comme grands ont pu profiter ensemble du spectacle. Grâce à cette nouvelle œuvre, les visiteurs ont pu découvrir l’univers de BOCCHI THE ROCK! à une échelle impressionnante, que seul le bâtiment de la préfecture de Tokyo permet de réaliser. »

Présentation

Titre « BOCCHI THE ROCK! » SeisyunComplex

Points clés

Une œuvre de mapping vidéo colorée et d’inspiration pop, inspirée de la musique de générique « SeisyunComplex ». Grâce à des images saisissantes et une mise en scène dynamique, elle exprime les personnalités uniques et l’énergie de la protagoniste Hitori Gotoh et des trois autres membres du groupe, ainsi que les émotions pétillantes qu’ils insufflent à leur musique. Les graphismes et les effets visuels époustouflants élargissent l’univers de l’anime BOCCHI THE ROCK!, illuminant le bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo au rythme de la musique. Transformant les angoisses et l’excitation de la jeunesse en « musique », l’œuvre avance à toute allure avec une énergie débordante. Profitez d’une expérience visuelle pop et énergique, mise en scène à une échelle grandiose que seul le bâtiment de la préfecture de Tokyo peut offrir.

Une œuvre de mapping vidéo colorée et d’inspiration pop, inspirée de la musique de générique « SeisyunComplex ». Grâce à des images saisissantes et une mise en scène dynamique, elle exprime les personnalités uniques et l’énergie de la protagoniste Hitori Gotoh et des trois autres membres du groupe, ainsi que les émotions pétillantes qu’ils insufflent à leur musique. Les graphismes et les effets visuels époustouflants élargissent l’univers de l’anime BOCCHI THE ROCK!, illuminant le bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo au rythme de la musique. Transformant les angoisses et l’excitation de la jeunesse en « musique », l’œuvre avance à toute allure avec une énergie débordante. Profitez d’une expérience visuelle pop et énergique, mise en scène à une échelle grandiose que seul le bâtiment de la préfecture de Tokyo peut offrir. HORAIRES (juin)

En semaine : 19h30 / 20h30 / 21h30

Weekends et jours fériés : 19h30 / 21h30

*Veuillez consulter notre site Web pour connaître les horaires de projection à partir du mois de juillet.

*D’autres programmes seront également diffusés en dehors des horaires indiqués ci-dessus.

À propos de « BOCCHI THE ROCK! »

« BOCCHI THE ROCK! » est un manga populaire en quatre cases d’Aki Hamaji, actuellement publié en feuilleton dans le magazine Manga Time Kirara MAX de Houbunsha.

Suite à la diffusion de son adaptation en anime télévisé à l’automne 2022, la série a rapidement gagné en popularité, en particulier auprès du jeune public.

L’histoire suit Hitori Gotoh, une jeune fille extrêmement timide et introvertie, qui rejoint le Kessoku Band et évolue aux côtés de ses trois membres atypiques. Sa représentation réaliste de la jeunesse, de la musique et de l’épanouissement personnel a trouvé un écho auprès de nombreux fans.

L’anime a reçu un soutien considérable tant au Japon qu’à l’étranger, remportant un nombre record de 8 prix aux Anime Trending Awards 2022, dont celui de l’Anime de l’année, et décrochant la première place dans la catégorie Meilleur anime TV/en streaming aux Newtype Anime Awards 2022–2023. Sa bande originale a également fait sensation. L’album complet Kessoku Band, du groupe éponyme de la série, s’est classé n° 1 du classement annuel 2023 des albums numériques d’Oricon en termes de ventes et a également dominé le classement annuel des albums téléchargés de Billboard JAPAN.

Présentation du mapping vidéo sur le bâtiment de la préfecture de Tokyo : « TOKYO Night & Light »

Dates : tous les jours (sauf en cas de conditions météorologiques extrêmes)

Surface de projection : mur est du Tokyo Metropolitan Government Building No. 1

Zone d’observation : Tokyo Metropolitan Government Plaza (2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo)

Horaires : 19h30 / 20h00 / 20h30 / 21h00 / 21h30

(Ces horaires s’appliquent au mois de juillet. Pour connaître les horaires actualisés, rendez-vous sur le site Web.)

(Ces horaires s’appliquent au mois de juillet. Pour connaître les horaires actualisés, rendez-vous sur le site Web.) ︎Site Web : https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/

Organisé par : gouvernement métropolitain de Tokyo, Comité exécutif du Tokyo Projection Mapping

Informations supplémentaires : ce projet s’engage en faveur de pratiques respectueuses de l’environnement, notamment par l’utilisation d’énergies vertes. Il a été officiellement reconnu par le Guinness World Records™ comme « le plus grand spectacle permanent de mapping vidéo sur un bâtiment ».

« TOKYO Night & Light » a reçu le Tripadvisor® Travelers’ Choice® Award 2026, qui récompense les 10 % des meilleures attractions mondiales sur la base des avis et des notes des voyageurs parmi environ 8 millions d’établissements répertoriés sur Tripadvisor, l’une des plus grandes plateformes de conseils de voyage au monde.

Grâce à cette distinction, « TOKYO Night & Light » s’est imposé comme l’une des principales attractions touristiques de Tokyo.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.