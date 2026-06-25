Clearwater Analytics completa un'acquisizione privata da 8,4 miliardi di dollari da parte di Permira e Warburg Pincus

BOISE, Idaho--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (“CWAN”, “Clearwater” o la “Società”), oggi ha annunciato il completamento della sua acquisizione precedentemente annunciata, un'operazione valutata a circa 8,4 miliardi di dollari, da parte di un Gruppo di investitori guidato da Permira e Warburg Pincus (il “Gruppo di investitori”). L'operazione è stata sostenuta da Francisco Partners, con la partecipazione di Temasek. Con il completamento dell'acquisizione, le azioni ordinarie di Classe A di Clearwater non sono più scambiate alla Borsa di New York.

Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Clearwater hanno ricevuto 24,55 dollari per azione in contanti, ossia circa il 47% in più rispetto al prezzo di mercato della Società in assenza di eventi straordinari al 10 novembre 2025, l'ultimo giorno di scambi prima della diffusione delle notizie sui media riguardanti una potenziale operazione.

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