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Clearwater Analytics completa un'acquisizione privata da 8,4 miliardi di dollari da parte di Permira e Warburg Pincus

L'acquisizione è stata sostenuta da Francisco Partners, con la partecipazione di Temasek

Gli azionisti ricevono 24,55 dollari per azione

BOISE, Idaho--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (“CWAN”, “Clearwater” o la “Società”), oggi ha annunciato il completamento della sua acquisizione precedentemente annunciata, un'operazione valutata a circa 8,4 miliardi di dollari, da parte di un Gruppo di investitori guidato da Permira e Warburg Pincus (il “Gruppo di investitori”). L'operazione è stata sostenuta da Francisco Partners, con la partecipazione di Temasek. Con il completamento dell'acquisizione, le azioni ordinarie di Classe A di Clearwater non sono più scambiate alla Borsa di New York.

Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Clearwater hanno ricevuto 24,55 dollari per azione in contanti, ossia circa il 47% in più rispetto al prezzo di mercato della Società in assenza di eventi straordinari al 10 novembre 2025, l'ultimo giorno di scambi prima della diffusione delle notizie sui media riguardanti una potenziale operazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatto per i media:
Claudia Cahill, Responsabile delle comunicazioni e delle PR | +1 208-433-1200 | press@cwan.com

Industry:

Clearwater Analytics

NYSE:CWAN
Details
Headquarters: Boise, Idaho, US
CEO: Sandeep Sahai
Employees: 1,000+
Organization: PRI
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