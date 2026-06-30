《孤獨搖滾！》「青春情結」光雕投影作品於6月20日首映！

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 東京都廳致力於在東京打造全新的夜間觀光勝地，全年在東京都廳舍上呈現光雕投影展示，透過光影與聲效的結合，展現豐富多彩的藝術表達。

我們欣然宣布，以人氣動畫《孤獨搖滾！》(BOCCHI THE ROCK!) 為靈感創作的全新光雕投影作品——《孤獨搖滾！》「青春情結」(SeisyunComplex)，已於6月20日（週六）舉行首映。首映之後，該作品將被納入「東京夜與光」平日及週末檔期，在全年持續放映。

自2024年2月推出以來，「東京夜與光」吸引了來自日本及世界各地的眾多觀光客，總參觀人數已突破140萬人次。

身為東京新興的地標性景點，該專案透過將卓越的藝術表現、尖端科技與世界一流的內容相結合，持續吸引著廣大觀眾。我們期待您一如既往的關注與支持。

《孤獨搖滾！》「青春情結」

首週末吸引5500名觀光客

在《孤獨搖滾！》「青春情結」上線後的第一個週末，儘管下著雨，仍有約5500名觀光客前往都民廣場(Tomin Hiroba)觀看，其中包括日本國內外的觀光客以及舉家出遊的家庭。

觀光客們紛紛分享了他們的感受：

「看到『青春情結』的畫面鋪滿整個東京都廳舍，簡直令人歎為觀止。感覺就像直接走進了結束樂團(Kessoku Band)的世界。音樂和視覺效果完美融合的那一刻，讓我激動不已。」「聽說有新作品上映，我們全家特意趕來，並被其宏大的規模深深震撼。色彩繽紛的流行風視覺畫面不斷變換，大人和孩子都能一起享受這場演出。透過這部新作品，觀光客們能夠以只有在東京都廳舍才能實現的震撼規模，身臨其境地體驗《孤獨搖滾！》的世界。」

作品概況

作品名稱：《孤獨搖滾！》「青春情結」

作品亮點

這是一部以主題曲「青春情結」為靈感的色彩繽紛、充滿流行元素的光雕投影作品。透過生動的視覺畫面與充滿活力的導演手法，該作品展現了主角Hitori Gotoh及另外三名樂團成員的獨特個性與活力，以及他們傾注於音樂中的熾熱情感。令人驚歎的圖形與視覺特效擴大了動畫《孤獨搖滾！》的世界，伴隨音樂共同點亮東京都廳舍。作品將青春期的焦慮與興奮化作「音樂」，以澎湃的活力奔湧向前。盡情享受這場在東京都廳舍獨有的宏大規模下呈現的充滿流行感、活力四射的視覺盛宴吧！

這是一部以主題曲「青春情結」為靈感的色彩繽紛、充滿流行元素的光雕投影作品。透過生動的視覺畫面與充滿活力的導演手法，該作品展現了主角Hitori Gotoh及另外三名樂團成員的獨特個性與活力，以及他們傾注於音樂中的熾熱情感。令人驚歎的圖形與視覺特效擴大了動畫《孤獨搖滾！》的世界，伴隨音樂共同點亮東京都廳舍。作品將青春期的焦慮與興奮化作「音樂」，以澎湃的活力奔湧向前。盡情享受這場在東京都廳舍獨有的宏大規模下呈現的充滿流行感、活力四射的視覺盛宴吧！ 放映時間（6月）

平日：晚上7:30/8:30/9:30

週末及節假日：晚上7:30/9:30

*7月及以後的放映時間請查閱我們的網站。

*在上述放映時間之外，還將播放其他節目。

關於《孤獨搖滾！》

《孤獨搖滾！》是Aki Hamaji創作的超人氣四格漫畫，目前正在芳文社的《Manga Time Kirara MAX》雜誌上連載。

2022年秋季電視動畫改編版播出後，該系列迅速走紅，尤其在年輕觀眾群體中廣受歡迎。

故事講述了極度害羞內向的女孩Hitori Gotoh，在加入「結束樂團」後，與另外3名個性鮮明的成員共同成長的故事。其對青春、音樂與個人成長的真實刻畫，引發了眾多粉絲的共鳴。

該動畫在日本及海外均好評如潮，在「Anime Trending Awards 2022」中創紀錄地榮獲包括「年度最佳動畫」在內的8項大獎，並在「Newtype Anime Awards 2022–2023」中榮獲「最佳電視/串流媒體動畫」類別第一名。其音樂也掀起風潮。劇中樂團「結束樂團」的完整專輯《結束樂團》不僅在Oricon的2023年度數位專輯銷售量排行榜上名列第一，還登頂了Billboard JAPAN的年度下載專輯榜。

東京都廳舍光雕投影秀：「東京夜與光」概述

「東京夜與光」已榮獲2026年Tripadvisor®旅人之選大獎(Travelers’ Choice® Awards)。該獎項旨在根據全球最大旅遊指南平台之一Tripadvisor上約800萬個景點的觀光客評價與評分，表揚排名前10%的頂尖景點。

憑藉此次得獎，「東京夜與光」確立了其東京頂尖觀光景點的地位。

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