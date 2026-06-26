I-Pulse suscribe un acuerdo definitivo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos por una subvención de 250 millones de dólares destinada a I+D en el marco del programa CHIPS

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Los cofundadores de I-Pulse, Robert Friedland, gerente general y Laurent Frescaline, director de Tecnología, han anunciado hoy que han firmado un acuerdo definitivo con la Oficina de Investigación y Desarrollo del programa CHIPS del Departamento de Comercio de Estados Unidos por el cual recibirán una subvención de 250 millones de dólares destinada al desarrollo posterior de la tecnología patentada de semiconductores y energía pulsada de I-Pulse.

"Con la inversión anunciada el día de hoy, la Administración Trump consolida las capacidades de Estados Unidos y potencia sus objetivos en materia de seguridad nacional y energética", ha declarado el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

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