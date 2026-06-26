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Andersen Consulting acquiert House of Code afin de renforcer ses solutions technologiques et de données

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses capacités de transformation technologique grâce à un accord de collaboration avec House of Code, une entreprise mondiale basée aux États-Unis, spécialisée dans les plateformes orientées données, l'automatisation et les solutions d'IA agentique.

Fondée en 2001, House of Code développe des solutions logicielles et propose des services de conseil aux secteurs du trading d'énergie et des services financiers. Sa clientèle se compose de fonds spéculatifs, de sociétés de private equity et d'entreprises de services publics. Forte d'une expertise approfondie en trading d'énergie et en gestion des risques, la société accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de systèmes, la transformation de leurs activités, l'automatisation des données et la modernisation de leurs workflows grâce à l'IA. Sa plateforme exclusive, EPIC (Enterprise Platform for Integrated Compliance), simplifie la gestion des données, automatise les processus de reporting, améliore la visibilité opérationnelle des systèmes d'entreprise et constitue un socle pour la création de workflows intelligents et automatisés.

« Nous abordons chaque défi en privilégiant la clarté, l’efficacité et les résultats mesurables », a déclaré Neil Shah, CEO de House of Code. « Cette collaboration nous permet d'évoluer et de mieux servir les grandes et moyennes entreprises, tout en continuant à développer et renforcer nos compétences. »

« Les données et l’automatisation sont désormais la priorité pour le bon fonctionnement des entreprises », a déclaré Mark L. Vorsatz, PDG d’Andersen. « House of Code renforce notre capacité à fournir des solutions qui simplifient la complexité et améliorent la prise de décision. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international offrant une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les opérations commerciales, la technologie, la transformation numérique par l'IA et les solutions en matière de capital humain. Intégré au modèle de services multidimensionnel d'Andersen Global, le cabinet fournit une expertise de premier plan en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de services-conseils sur une plateforme mondiale comprenant plus de 50 000 professionnels, et opérant dans plus de 1 000 pays grâce à ses cabinets membres et partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite simple qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et partenaires à travers le monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
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