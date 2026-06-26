Andersen Consulting przejmuje firmę House of Code w celu wzmocnienia oferty w zakresie rozwiązań technologicznych i przetwarzania danych

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting rozszerza swoje możliwości w zakresie transformacji technologicznej dzięki umowie o współpracy zawartej z House of Code – globalną firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, specjalizującą się w platformach opartych na danych, automatyzacji oraz rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji typu agentowego.

Założona w 2001 roku firma House of Code opracowuje rozwiązania informatyczne i świadczy usługi doradcze dla sektorów handlu energią oraz usług finansowych, a jej klientami są fundusze hedgingowe, fundusze private equity oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Firma dysponuje dogłębną wiedzą specjalistyczną w zakresie handlu energią i zarządzania ryzykiem, wspierając organizacje we wdrażaniu systemów, transformacji biznesowej, automatyzacji danych oraz modernizacji przepływów pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jej autorska platforma, Enterprise Platform for Integrated Compliance (EPIC), usprawnia zarządzanie danymi, automatyzuje procesy raportowania, zwiększa przejrzystość operacyjną w systemach przedsiębiorstwa oraz stanowi podstawę do tworzenia inteligentnych, opartych na agentach przepływów pracy.

„Do każdego wyzwania podchodzimy z naciskiem na przejrzystość, wydajność i wymierne wyniki” – powiedział Neil Shah, dyrektor generalny House of Code. „Dzięki tej współpracy możemy rozszerzać skalę działalności i lepiej obsługiwać średnie oraz duże przedsiębiorstwa, jednocześnie nadal rozwijając się i zwiększając nasze możliwości”.

„Dane i automatyzacja odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym funkcjonowaniu organizacji” – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny firmy Andersen. „House of Code zwiększa nasze możliwości dostarczania rozwiązań, które upraszczają złożone procesy i usprawniają podejmowanie decyzji”.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

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