Andersen Consulting firma parceria com a House of Code para fortalecer soluções de tecnologia e dados

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting expande suas capacidades de transformação tecnológica por meio de um Acordo de Colaboração com a House of Code, uma empresa global com sede nos EUA, especializada em plataformas orientadas a dados, automação e soluções de IA com agentes.

Fundada em 2001, a House of Code desenvolve soluções de software e presta serviços de consultoria para os setores de negociação de energia e serviços financeiros, com clientes que incluem fundos de hedge, empresas de private equity e concessionárias de serviços públicos. A empresa traz profunda experiência em negociação de energia e gestão de riscos, apoiando organizações com implementação de sistemas, transformação de negócios, automação de dados e modernização de fluxos de trabalho habilitados por IA. Sua plataforma proprietária, Enterprise Platform for Integrated Compliance (EPIC), simplifica o gerenciamento de dados, automatiza processos de geração de relatórios, melhora a visibilidade operacional em todos os sistemas corporativos e fornece uma base para a construção de fluxos de trabalho inteligentes com agentes.

“Abordamos cada desafio com foco em clareza, eficiência e resultados mensuráveis”, disse Neil Shah, CEO da House of Code. “Por meio dessa colaboração, conseguimos escalar e atender melhor empresas de médio e grande porte, ao mesmo tempo em que continuamos a crescer e fortalecer nossas capacidades.”

“Dados e automação são essenciais para a forma como as organizações operam hoje”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A House of Code fortalece nossa capacidade de fornecer soluções que simplificam a complexidade e aprimoram a tomada de decisões.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita simples que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas membro e empresas colaboradoras em todo o mundo.

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