「ぼっち・ざ・ろっく！」青春コンプレックス　６月２０日（土）公開スタート！

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 東京都は、東京の夜を彩る新たな観光資源創出に向け、都庁舎をキャンバスに光と音で多彩なアートを表現するプロジェクションマッピングを通年上映しています。

このたび、国内外で高い人気を集めているアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」をモチーフとした新作品『「ぼっち・ざ・ろっく！」青春コンプレックス』 の初回上映を6月20日(土)に行いました。今後年間を通じて、平日及び土日のコンテンツとして上映いたします。

2024年2月に開始した本取組は国内外から多くのご来場をいただき、累計観覧者が140万人を突破いたしました。

東京の新たな観光名所として、高い芸術性や世界をリードする技術・コンテンツ等によって生み出される本取組に、引き続きご注目ください。

新作品『「ぼっち・ざ・ろっく！」青春コンプレックス』公開初日の様子

公開初週の土日は約5,500人が観覧

『「ぼっち・ざ・ろっく！」青春コンプレックス』公開初週の土日は雨が降る場面があったにも関わらず、国内外の観光客や家族連れなど約5,500人が都民広場を訪れました。

訪れた方からは『あの「青春コンプレックス」が都庁舎いっぱいに広がる迫力は圧巻で、結束バンドの世界に飛び込んだようでした。音楽と映像が重なる瞬間は鳥肌ものでした。』『新作が公開されると聞いて家族で来てみたのですが、想像以上のスケールに驚きました。カラフルでポップな映像が次々と変わり、子どもも大人も一緒に楽しめました。』といった声など、都庁舎でしか見ることができない圧倒的なスケールでアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の世界をお楽しみいただきました。

作品概要

タイトル 「ぼっち・ざ・ろっく！」 青春コンプレックス

見どころ

主題歌「青春コンプレックス」をモチーフに、カラフルでポップな世界が都庁舎いっぱいに広がるプロジェクションマッピング。主人公後藤ひとりと３人のバンドメンバーたちの個性あふれる表情や熱気、音楽にぶつける感情のきらめきを、色鮮やかな映像とダイナミックな演出で表現。楽曲に合わせて次々と変化するグラフィックや映像が、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の世界を拡張し、楽曲と共に都庁舎を彩ります。青春の不安も高揚も、すべてを“音楽”に変えて駆け抜ける。都庁舎ならではの圧倒的なスケールで描かれる、ポップでエネルギッシュな映像体験をお楽しみください。

主題歌「青春コンプレックス」をモチーフに、カラフルでポップな世界が都庁舎いっぱいに広がるプロジェクションマッピング。主人公後藤ひとりと３人のバンドメンバーたちの個性あふれる表情や熱気、音楽にぶつける感情のきらめきを、色鮮やかな映像とダイナミックな演出で表現。楽曲に合わせて次々と変化するグラフィックや映像が、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の世界を拡張し、楽曲と共に都庁舎を彩ります。青春の不安も高揚も、すべてを“音楽”に変えて駆け抜ける。都庁舎ならではの圧倒的なスケールで描かれる、ポップでエネルギッシュな映像体験をお楽しみください。 上映時間（６月）

平日：19時30分～ ／ 20時30分～ ／ 21時30分～ 土日祝：19時30分～ ／ 21時30分～

※7月以降の上映時間については、特設サイトでご確認ください。

※プロジェクションマッピングは上記の時間以外にも別の作品を上映しています。

『ぼっち・ざ・ろっく！』とは

芳文社・『まんがタイムきららMAX』にて連載中の、はまじあきによる人気4コマ漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』。

2022年秋にテレビアニメが放送され、若者を中心に人気が沸騰。

極度の人見知りで内気な少女・後藤ひとりが《結束バンド》に加入し、３人の個性的なバンドメンバーとともに成長していく様を描いたストーリーは多くの共感を集めている。

「ANIME TRENDING AWARDS(2022)」にてアニメオブザイヤーなど史上最多の８冠達成や「ニュータイプアニメアワード 2022-2023」では作品賞（TV放送＆配信作品）第１位を獲得するなど、国内外問わず絶大な支持を獲得。

音楽面では《結束バンド》のフルアルバム『結束バンド』が2023年のオリコン「作品別売上数部門 デジタルアルバムランキング」年間1位を獲得すると共に、Billboard JAPAN「年間ダウンロードアルバムチャート」でも１位を獲得するなど、大きな旋風を巻き起こした。

東京都庁舎プロジェクションマッピング「TOKYO Night & Light」の概要

開催日 荒天時等を除き、毎日上映 投影面 東京都庁第一本庁舎 東側壁面 観覧場所 都民広場（東京都新宿区西新宿２丁目８－１） 上映時間 19時30分／20時00分／20時30分／21時00分／21時30分 （詳細なスケジュールは特設サイトをご覧ください） 特設サイト https://tokyoprojectionmappingproject.jp 主 催 東京都、東京プロジェクションマッピング実行委員会 その他 本事業では環境に配慮した取組を進めています。（グリーン電力の使用） 本取組は「最大の建築物へのプロジェクションマッピングの展示（常設）」としてギネス世界記録™に認定されています。 Expand

TOKYO Night & Lightは、世界最大級の旅行情報プラットフォーム「トリップアドバイザー」において、掲載リスト約800万件の中から、旅行者の口コミ評価に基づき上位10％相当のランクとされる「トラベラーズチョイス アワード 2026」を受賞しました。

これにより、 TOKYO Night & Lightは東京を代表する観光スポットの一つとして認知されています。