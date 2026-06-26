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I-Pulse ondertekent een definitief akkoord met de U.S. Department of Commerce voor een CHIPS R&D-gunning ter waarde van $250 miljoen

I-Pulse zal geavanceerde halfgeleiders ontwikkelen die de Amerikaanse doelstellingen voor herindustrialisate en nationale veiligheid ondersteunen

Technologie van I-Pulse maakt kostenefficiënte ontwikkeling van Amerika’s ruime, onbenutte geothermische energiebronnen mogelijk

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--De medeoprichters van I-Pulse Robert Friedland, CEO, en Laurent Frescaline, CTO, maakten vandaag een definitief akkoord bekend met de CHIPS Research & Development Office van de U.S. Department of Commerce voor een gunning van $250 miljoen voor de verdere ontwikkeling van I-Pulse’s eigen halfgeleider- en pulsed power-technologie.

“Met de vandaag aangekondigde investering versterkt de regering Trump Amerika’s capaciteiten en bevordert zijn nationale en energiebeveiligingsdoelstellingen,” verklaart Howard Lutnick, Secretary of Commerce.

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