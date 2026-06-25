AllUnity y Zebec implementan beneficios para empleados y soluciones de pagos empresariales con EURAU en Stellar

FRANKFURT, Alemania--(BUSINESS WIRE)--AllUnity y Zebec anunciaron hoy el lanzamiento de un programa de beneficios para empleados y pagos empresariales con EURAU en la red Stellar. El objetivo de este programa piloto es ampliar los pagos de nómina y fuerza de trabajo en la stablecoin con paridad con el euro regulada por AllUnity en todo su ecosistema, incluidos sus principales clientes y socios empresariales.

El programa, que está diseñado sobre Stellar y utiliza EURAU, la stablecoin con paridad con el euro regulada por AllUnity, combina una moneda digital regulada con una infraestructura de nómina y pagos de nivel empresarial pensada específicamente para la transferencia de valor global. Los empleados que participen en el programa piloto recibirán beneficios directamente en sus monederos digitales y podrán acceder a una serie de opciones de gasto, ahorro y pago a través de la plataforma Zebec.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.