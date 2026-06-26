Andersen Consulting voegt House of Code toe om technologie- en dataoplossingen te versterken

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn technologietransformatiecapaciteiten uit via een samenwerkingsovereenkomst met House of Code, een internationaal bedrijf met hoofdzetel in de V.S., gespecialiseerd in datagestuurde platformen, automatisering en agentic AI-oplossingen.

House of Code werd in 2001 opgericht. Het ontwikkelt softwareoplossingen en verstrekt adviesdiensten voor de sectoren van energiehandel en financiële services, met klanten gaande van hedgefondsen, participatiemaatschappijen en nutsbedrijven. Het bedrijf brengt grondige expertise in energiehandel en risicobeheer, ondersteuning van organisaties bij de implementatie van systemen, bedrijfstransformatie, data-automatisering en modernisering van workflows aangestuurd door AI. EPIC (Enterprise Platform for Integrated Compliance), het eigen platform van het bedrijf, stroomlijnt databeheer, automatiseert rapporteringsprocessen, verbetert operationele zichtbaarheid in bedrijfssystemen en verschaft een grondslag voor het uitbouwen van intelligente agentic workflows.

“We pakken elke uitdaging aan door onze aandacht op duidelijkheid, efficiëntie en meetbare resultaten te richten,” verklaart Neil Shah, CEO van House of Code. “Via deze samenwerking kunnen we op schaal komen en middelgrote en grote bedrijven beter van dienst zijn terwijl onze capaciteiten verder toenemen en sterker worden.”

“Data en automatisering staan centraal in de manier waarop organisaties vandaag werken,” aldus Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. “House of Code versterkt ons vermogen om oplossingen te leveren die complexiteit vereenvoudigen en het nemen van beslissingen verbeteren.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op gebied van consultancy, belastingadvies, juridische dienstverlening, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

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