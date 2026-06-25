Floward amplia il servizio clienti per gestire un picco della domanda 13 volte superiori con AgentOS di Infobip
Floward amplia il servizio clienti per gestire un picco della domanda 13 volte superiori con AgentOS di Infobip
Il servizio clienti basato sull'AI consente esperienze fluide durante i periodi di picco
VODNJAN, Croazia--(BUSINESS WIRE)--La piattaforma globale di comunicazioni su cloud basata sull'AI Infobip collabora con Floward, azienda online leader nel settore dei fiori e dei regali nel Medio Oriente e nel Regno Unito, per trasformare il servizio clienti utilizzando agenti AI sulla piattaforma AgentOS di Infobip. Passando oltre le tradizionali chatbot basate su regole all'AI agentica, Floward ora gestisce fino a i volumi di conversazione nei giorni di picco 13 volte superiori, mantenendo al contempo tempi di risposta rapidi e un'alta soddisfazione dei clienti.
In quanto azienda specializzata in consegne in giornata per importanti occasioni speciali come la Festa della mamma, S. Valentino e Ramadan, Floward conosce bene gli intensi picchi di domanda stagionale.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatto per i media:
Marcelo Nahime
marcelo.nahime@infobip.com
Bojana Mandić
bojana.mandic1@infobip.com