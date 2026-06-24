StatLab lanceert CytoPath Disc om gestandaardiseerde celblokpreparatie wereldwijd te bevorderen

MCKINNEY, Texas--(BUSINESS WIRE)--StatLab Medical Products, een toonaangevende internationale ontwikkelaar en fabrikant van pathologiebenodigdheden en -apparatuur, kondigde vandaag de wereldwijde lancering aan van de CytoPath Disc, een innovatieve technologie voor celblokpreparatie ontworpen om celblokpreparatie te standaardiseren en te vereenvoudigen.

De CytoPath Disc met patent in aanvraag, ontwikkeld als alternatief voor traditionele celblokmethoden die geconcentreerde cellen opgelost in vloeistof omzet in een in paraffine ingebed formaat voor evaluatie op basis van slides, biedt een meer gestroomlijnde en doeltreffendere benadering. De CytoPath Disc absorbeert geconcentreerde cellen in een eenvoudige, sponsachtige matrix, die dan wordt verwerkt, ingebed, gekleurd en in coupes gesneden aan de hand van standaard histologieworkflows.

Traditionele methoden voor celblokpreparatie brengen vaak uitdagingen met zich mee om consistente resultaten te bereiken wegens complexe procedures, ook omdat hiervoor extra apparatuur of reagentia vereist zijn. Met de CytoPath Discs kunnen labo's celblokpreparatie standaardiseren, omdat het betrouwbare, reproduceerbare monsters oplevert waarvan bewezen is dat ze nauwkeurige diagnoses ondersteunen in IHC- en moleculaire toepassingen erna.

De lancering van het product, ontworpen en ontwikkeld in StatLabs Martinengo site door Diapath, getuigt van de kracht van de geïntegreerde wereldwijde R&D-capaciteiten van de organisatie. De CytoPath Disc is een aanvulling van de portfolio cytologie-essentials van StatLab, die bestaat uit fixeermiddelen, kleurmiddelen en slides, ter ondersteuning van een doeltreffende pre-analytische monsterpreparatie.

“Laboratoria staan steeds meer onder druk om op doeltreffende wijze nauwkeurige, reproduceerbare resultaten te leveren,” verklaart Lance Mikus, vicevoorzitter productmanagement en marketing van StatLab. “Met de CytoPath Disc bieden we een praktische oplossing die consistentie verbetert en het proces voor celblokpreparatie vereenvoudigt. Deze innovatie is een nieuwe stap vooruit in onze missie om onze klanten in staat te stellen de best mogelijke patiëntenzorg te bieden, en is een geweldig voorbeeld van de kracht die voortvloeit uit de samenwerking tussen onze wereldwijde R&D-sites.”

Vanaf vandaag kunnen de CytoPath Discs worden besteld via alle StatLab-merken en erkende partners. Voor meer informatie gaat u naar StatLab.com/CytoPath-Discs.

Over StatLab Medical Products

StatLab Medical Products wijdt zich al 50 jaar aan het helpen van pathologische laboratoria om de best mogelijke patiëntenzorg te verzekeren. We bieden een volledige portfolio zelf gemaakte pathologieapparatuur en verbruiksmiddelen uit negen productievestigingen in de Vereigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Europa. Onze wereldwijde operationele voetafdruk, aangestuurd door meer dan 850 missiegedreven collega's, staat garant voor een betrouwbare, robuuste toeleveringsketen van kwaliteitsvolle producten en oplossingen, en een klantgerichte aanpak inspireert ons om in elke interactie betrouwbaarheid, innovatie en kwaliteit te leveren. Meer info: StatLab.com.

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