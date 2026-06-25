NTT DATA y Cursor se asocian para acelerar la modernización y la gobernanza de la IA de nivel empresarial

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--NTT DATA, líder mundial en servicios de IA, negocios digitales y tecnológicos, anunció hoy una alianza estratégica con Cursor, la plataforma líder de programación con IA multimodelo. Mediante esta iniciativa, NTT DATA utilizará los agentes de IA avanzados de Cursor para impulsar la innovación de sus modelos globales de ingeniería y entrega de software. Cursor permitirá a NTT DATA diseñar, construir y modernizar sistemas empresariales con mayor rapidez y control, al tiempo que respalda la gobernanza que las empresas requieren.

Esta colaboración representa un avance estratégico en la transformación de NTT DATA hacia una empresa de servicios basada en IA, lo que optimizará la forma en que diseña, construye y moderniza sistemas críticos. NTT DATA está implementando la IA en su motor de ingeniería y entrega con controles de nivel empresarial para permitir una modernización más rápida de los sistemas heredados de sus clientes, acelerar las iniciativas de transformación digital y en la nube, y lograr mayor consistencia e integración en los distintos entornos de entrega.

La integración directa de agentes de IA en la capa de ingeniería garantiza que las iniciativas de modernización y desarrollo de aplicaciones se mantengan alineadas con las estrategias de IA de toda la empresa. Estas capacidades optimizan la cartera integral de soluciones de NTT DATA.

“La modernización empresarial ya no se trata solo de trasladar sistemas a la nube, sino de reimaginar cómo se crea y se opera el software en la era de la IA”, comentó Abhijit Dubey, CEO y director de IA de NTT DATA, Inc. ”Gracias a nuestra alianza con Cursor, utilizaremos la IA como base de nuestro modelo de ingeniería y entrega, lo que nos permitirá modernizarnos más rápidamente, mejorar la consistencia a gran escala y ofrecer mayor valor a nuestros clientes. Al aplicar estas capacidades primero en nuestra propia empresa, podremos ayudar a las organizaciones a adoptar la IA con mayor confianza, mejor gobernanza y un impacto medible”.

Cursor es la plataforma líder de programación con IA multimodelo, integrando agentes de IA avanzados directamente en los entornos de desarrollo para escribir, revisar, refactorizar y modernizar código con contexto global en los principales modelos. Para NTT DATA, esto aporta aceleración nativa de IA desde la base de su modelo global de ingeniería y entrega, junto con gobernanza de nivel empresarial, que incluye un modo de privacidad para toda la organización, inicio de sesión único, administración centralizada, controles de agentes granulares y aplicación de políticas preparadas para auditorías, de modo que la modernización se produzca más rápidamente, con mayor consistencia, confianza y control. Para los clientes conjuntos, el uso de Cursor por parte de NTT DATA se traduce en resultados reales, guiando a las empresas hacia una adopción de IA segura, escalable y responsable, y acelerando la modernización de bases de código heredadas y la transformación de IA, manteniendo al mismo tiempo una entrega alineada con las estrategias de IA de toda la empresa.

“NTT DATA está usando la IA como base al momento en que los ingenieros modernizan los sistemas complejos”, explicó Jordan Topoleski, CEO de Cursor. “Al combinar los agentes de Cursor con una gobernanza de nivel empresarial y una habilitación estructurada, NTT DATA está demostrando cómo la IA cambia la forma en que se crea y se entrega el software a escala global, y estamos orgullosos de apoyar a sus equipos mientras lo implementan en empresas de todo el mundo”.

NTT DATA implementará inicialmente Cursor Enterprise para equipos de ingeniería prioritarios y ampliará las implementaciones a medida que la adopción se extienda a nivel mundial. La compañía también planea establecer un Centro de Excelencia de Cursor para ayudar a escalar estas capacidades en diversas prácticas e industrias a nivel global.

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Acerca de NTT DATA

NTT DATA es líder en servicios empresariales y tecnológicos con ingresos superiores a los $30 000 millones, y presta servicios al 75 % de las empresas Fortune Global 100. Nos comprometemos a acelerar el éxito de nuestros clientes y a generar un impacto positivo en la sociedad mediante la innovación responsable. Somos uno de los principales proveedores mundiales de IA e infraestructura digital, con capacidades inigualables en IA, nube, seguridad, conectividad, centros de datos y servicios de aplicaciones de escala empresarial. Nuestras soluciones de consultoría y sectoriales ayudan a las organizaciones y a la sociedad a avanzar con confianza y de forma sostenible hacia el futuro digital. Dado que somos una de las empresas líderes a nivel mundial en la industria del entretenimiento, contamos con expertos en más de 70 países. Además, ofrecemos a nuestros clientes acceso a un sólido ecosistema de centros de innovación, así como a socios consolidados y emergentes. NTT DATA forma parte del NTT Group, que invierte más de $3000 millones anuales en I+D.

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Acerca de Cursor

Cursor es la mejor manera de crear software con IA. Ayudando a los equipos a resolver los problemas más difíciles, Cursor crea un ecosistema de herramientas para escribir, revisar y mantener código de forma más eficiente e inteligente. Al servicio de la mayoría de las empresas Fortune 500 y de decenas de miles de equipos de ingeniería en todo el mundo, Cursor está acelerando el futuro del desarrollo de software con capacidades de programación basada en IA de nivel empresarial. Obtenga más información en https://cursor.com/

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