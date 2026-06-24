Thredd於亞太地區正式啟用Visa Cloud Connect，支援區域內更快速、更可靠的發卡服務

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AI優先的發卡處理平台Thredd今日宣布在亞太地區實施Visa Cloud Connect（VCC），這標誌著該公司在更廣泛的雲端轉型策略中，達成了本地區的重要里程碑。

繼Thredd達成啟用Visa Cloud Connect的全球協議之後，此次在亞太地區的實施，進一步體現了該公司致力於為該地區的金融科技公司、數位銀行和嵌入式金融服務商，打造更具韌性、可擴展性且面向未來的發卡基礎架構。該實施目前集中於Thredd的亞太地區雲端樞紐-新加坡，為客戶協助更快的專案上線、更高效的發布週期以及強化的營運可靠性。

Visa Cloud Connect讓企業能夠透過雲端基礎設施存取Visa的安全全球支付網路VisaNet。對Thredd而言，此次實施是其從傳統資料中心硬體轉向端到端雲端原生基礎設施（包括直接與該網路建立雲端連線）之更廣泛轉型的一部分。這減少了對第三方中介機構的依賴，並讓Thredd更有效掌控其平台的效能、監控和韌性。

Thredd亞太地區負責人Damien Gough表示：「Visa Cloud Connect代表了我們在亞太地區基礎設施策略演進中的重要一步。整個產業正從傳統的處理環境，邁向雲端原生、即時的金融協調，在這樣的環境中，速度、韌性、可擴展性和適應性正日益決定著競爭優勢。透過我們的新加坡區域樞紐直接以雲端方式與VisaNet的連接，我們正在鞏固營運基礎，進而在客戶擴展至不同市場、支付網路及新興支付模式時，提供更快的專案部署、提升平台可視性並提供更大的靈活性。」

「隨著AI、代理商務和多通道支付等領域的變革步伐，基礎設施必須能夠隨著不斷變化的客戶行為、監管要求和全新商業模式快速演進。Visa Cloud Connect有助於讓我們做好準備，透過在全區採用更現代化、更具韌性且在營運上更具彈性的連線模式，來支持這一轉變。」

此舉支援了Thredd在亞太地區的託管模式，讓金融科技公司、數位銀行和其他數位優先的企業能夠利用Thredd管理的基礎設施，而無需自行建置和維護其專屬的直接環境。這種模式特別適合那些優先考慮執行速度、簡化部署以及存取Thredd區域營運基礎設施的企業。

此舉還提升了Thredd的靈活性，當客戶或市場有相關要求時，能更靈活地支援未來在地部署。相較於傳統基礎設施模式，Visa Cloud Connect提供了更多選擇，能更快速地在主要市場中建立專屬的在地部屬環境。對於有在地資料保存或主權要求的大型機構（例如第一級或第二級銀行）而言，這提供了一條更明確的途徑，使其能在商業和營運合適的情況下，探索專屬於特定市場的部署。

透過轉向具備與VCC直接雲端連線的雲端原生模式，Thredd正在改善亞太地區的網路連接層，以進一步提升速度、韌性及未來選擇性的基礎。

關於Thredd

Thredd是值得信賴的AI優先、雲原生髮卡處理平台，致力於為下一代全球支付的發展賦能。透過單一API與統一平台，Thredd向50多個國家/地區的100多家金融科技公司、數位銀行和嵌入式金融服務商提供借記卡、信用卡、數位錢包和帳本管理功能，每年處理數十億筆交易。憑藉全球營運布局、本地專業知識以及深度集成於平台各層面的AI技術，Thredd專為速度、規模和現代髮卡模式量身打造，在市場准入、客戶體驗、安全性、嚴格監管和營運彈性方面樹立了行業標杆。如需瞭解更多資訊，請造訪 www.thredd.ai

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。