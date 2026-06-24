Thredd在亚太地区推出Visa Cloud Connect Live，助力该地区实现更快、更可靠的发卡服务

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 以人工智能为核心的发卡机构处理平台Thredd今日宣布，已在亚太地区部署Visa Cloud Connect（VCC），这标志着该公司更广泛的云转型战略在该地区迈出了重要一步。

继Thredd达成启用Visa Cloud Connect的全球协议之后，此次在亚太地区的落地实施进一步彰显了公司致力于为该地区运营的金融科技公司、数字银行和嵌入式金融服务提供商构建更具韧性、可扩展且面向未来的发卡基础设施。该实施项目目前通过Thredd的亚太区域云枢纽——新加坡进行集中管理，从而为客户带来更快的项目接入速度、更高效的发布周期以及更高的运营可靠性。

Visa Cloud Connect使企业能够通过基于云的基础设施接入Visa的安全全球支付网络VisaNet。对于Thredd而言，此次部署是其从传统数据中心硬件向端到端云原生基础设施转型的一部分，其中包括直接通过云端连接至该网络。这减少了对第三方中介的依赖，并使Thredd能够更好地掌控其平台的性能、监控和弹性。

Thredd亚太区负责人Damien Gough表示，“Visa Cloud Connect是我们在亚太地区基础设施战略演进的重要一步。整个行业正从传统的处理环境向云原生、实时金融协调转型，在这样的环境中，速度、弹性、可扩展性和适应性日益成为决定竞争优势的关键因素。通过我们的新加坡区域枢纽，将直接云连接引入VisaNet，我们正在强化运营基础，从而加快项目部署、提升平台可视性，并随着客户在不同市场、支付通道及新兴支付模式中的扩展，提供更大的灵活性。

随着人工智能、代理式电商和多通道支付等领域的发展日新月异，基础设施必须能够迅速适应不断变化的客户行为、监管要求以及新兴的商业模式。Visa Cloud Connect帮助我们通过在整个地区部署更现代化、更具韧性且运营灵活的连接模式，为支持这一转型做好准备。”

该部署方案支持Thredd在亚太地区的托管模式，使金融科技公司、数字银行及其他以数字化为先的企业能够利用Thredd管理的基础设施，而无需自行构建和维护专属环境。该模式特别适合那些重视执行速度、简化部署以及利用Thredd区域运营基础设施的企业。

此举还增强了Thredd的灵活性，使其能够根据客户或市场需求，支持未来的本地部署。Visa Cloud Connect提供了更多选择，能够比传统基础设施模型更快地在主要市场部署专用本地实例。对于有本地数据驻留或主权要求的大型机构（如一级或二级银行），这为其在商业和运营上可行的情况下，探索针对特定市场的专用部署提供了更清晰的途径

通过转向云原生模式并实现与VCC的直接云连接，Thredd正在优化亚太地区的网络连接层，从而进一步巩固在速度、韧性和未来扩展性方面的基础。

关于Thredd

Thredd是值得信赖的AI优先、云原生发卡处理平台，致力于为下一代全球支付的发展赋能。通过单一API与统一平台，Thredd向50多个国家/地区的100多家金融科技公司、数字银行和嵌入式金融服务商提供借记卡、信用卡、数字钱包和账本管理功能，每年处理数十亿笔交易。凭借全球运营布局、本地专业知识以及深度集成于平台各层面的AI技术，Thredd专为速度、规模和现代发卡模式量身打造，在市场准入、客户体验、安全性、严格监管和运营韧性方面树立了行业标杆。如需了解更多信息，请访问 www.thredd.ai

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