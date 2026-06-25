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Carnegie Mellon Team wordt een ARPA-H-contract gegund om zorgverlening tijdens de bevalling en de geboorte te transformeren

Nieuw wearable monitoringsysteem zal de klinische beoordeling van de gezondheid van ongeboren kinderen verbeteren

original Carnegie Mellon University is leading a multi-university team that has secured an award of up to $39.3 million from the Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H) to develop a wearable monitoring system to better identify fetal distress and its cause, enabling a safer labor and delivery experience for mothers and babies.

Carnegie Mellon University is leading a multi-university team that has secured an award of up to $39.3 million from the Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H) to develop a wearable monitoring system to better identify fetal distress and its cause, enabling a safer labor and delivery experience for mothers and babies.

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--Carnegie Mellon University is een toonaangevend multi-universitair team dat een gunning heeft binnengehaald ter waarde van $39,3 miljoen van de ARPA-H (Advanced Research Projects Agency for Health) om een wearable monitoringsysteem te ontwikkelen om foetale nood en de oorzaak ervan beter te identificeren, waarmee moeder en baby een veiligere ervaring tijdens de bevalling en de geboorte kunnen beleven. Het systeem, dat OMEGA werd gedoopt, de afkorting voor optische, mechanische en elektrische globale beoordeling (Optical, Mechanical & Electrical Global Assessment) van foetale hypoxie, beoogt om de 50 jaar oude, indirecte, onbetrouwbare technologie voor de bewaking van de hartslag van een ongeboren kind te vervangen door een eengemaakte beoordeling in realtime van de zuurstoftoevoer bij ongeboren kinderen en hun aanpassingsvermogen.

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Contacts

Kaitlyn Landram, 412.715.1511, klandram@andrew.cmu.edu

Industry:

The College of Engineering at Carnegie Mellon University

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Contacts

Kaitlyn Landram, 412.715.1511, klandram@andrew.cmu.edu

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