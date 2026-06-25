Un equipo de Carnegie Mellon obtiene un contrato de ARPA-H para transformar la atención durante el parto y el nacimiento

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--La Carnegie Mellon University lidera un equipo formado por varias universidades que ha obtenido una subvención de hasta 39,3 millones de dólares de la Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H) para desarrollar un sistema de monitorización portátil que permita identificar mejor el sufrimiento fetal y su causa, lo que garantizará un parto más seguro tanto para las madres como para los bebés. El sistema, denominado OMEGA (Evaluación global óptica, mecánica y eléctrica de la hipoxia fetal), tiene como objetivo sustituir la tecnología de monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, que tiene ya 50 años de antigüedad y es indirecta y poco fiable, por una evaluación unificada y en tiempo real del suministro de oxígeno al feto y de su capacidad de adaptación.

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