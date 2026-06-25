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Un equipo de Carnegie Mellon obtiene un contrato de ARPA-H para transformar la atención durante el parto y el nacimiento

Un nuevo sistema de monitorización portátil mejorará la evaluación clínica de la salud fetal

original Carnegie Mellon University is leading a multi-university team that has secured an award of up to $39.3 million from the Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H) to develop a wearable monitoring system to better identify fetal distress and its cause, enabling a safer labor and delivery experience for mothers and babies.

Carnegie Mellon University is leading a multi-university team that has secured an award of up to $39.3 million from the Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H) to develop a wearable monitoring system to better identify fetal distress and its cause, enabling a safer labor and delivery experience for mothers and babies.

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--La Carnegie Mellon University lidera un equipo formado por varias universidades que ha obtenido una subvención de hasta 39,3 millones de dólares de la Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H) para desarrollar un sistema de monitorización portátil que permita identificar mejor el sufrimiento fetal y su causa, lo que garantizará un parto más seguro tanto para las madres como para los bebés. El sistema, denominado OMEGA (Evaluación global óptica, mecánica y eléctrica de la hipoxia fetal), tiene como objetivo sustituir la tecnología de monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, que tiene ya 50 años de antigüedad y es indirecta y poco fiable, por una evaluación unificada y en tiempo real del suministro de oxígeno al feto y de su capacidad de adaptación.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Kaitlyn Landram, 412.715.1511, klandram@andrew.cmu.edu

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