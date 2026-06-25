NTT DATA与Cursor达成合作，加速企业级现代化转型与AI治理能力建设

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为全球领先的人工智能、数字化业务与技术服务提供商，NTT DATA今日宣布与领先的多模型AI编码平台Cursor建立战略合作伙伴关系。根据此次合作，NTT DATA将利用Cursor先进的AI智能体能力，推动其全球软件工程体系及交付模式的创新升级。借助Cursor，NTT DATA将能够以更高的效率和更强的管控能力，设计、构建并现代化改造企业级系统，同时满足企业在治理、合规及风险管控方面的要求。

此次合作标志着NTT DATA在向AI原生服务企业转型的进程中取得重要战略进展，进一步增强了其设计、构建和现代化改造关键任务系统的能力。通过将AI深度嵌入软件工程与交付体系，并辅以企业级治理与管控机制，NTT DATA正推动AI在其工程与交付引擎中的全面落地，帮助客户更快实现传统IT资产现代化升级，加速云计算与人工智能转型项目的推进，并提升跨交付环境的标准化水平与一致性。

将AI智能体直接嵌入工程开发层，有助于确保应用现代化改造与软件开发工作始终与企业整体AI战略协同推进、保持一致。这些能力也进一步增强了NTT DATA全栈服务组合的整体实力，为企业数字化转型与创新发展提供更全面的支撑。

NTT DATA, Inc.首席执行官兼首席AI官Abhijit Dubey表示：“企业现代化已不再只是将系统迁移至云端，而是在AI时代重新构想软件的开发与运营方式。通过与Cursor建立合作伙伴关系，我们将把AI深度融入工程研发与交付模式的核心环节，从而加快现代化转型进程，提升大规模交付的一致性，并为客户创造更大价值。通过率先在自身业务中应用这些能力，我们能够帮助企业以更高的信心推进AI应用，在强化治理与管控的同时，实现可衡量的业务成效。”

Cursor是领先的多模型AI编码平台，通过将先进的AI智能体直接嵌入开发者工作环境，并结合覆盖整个代码库的上下文理解能力及多种领先模型支持，实现代码编写、审查、重构与现代化改造等全流程能力。对于NTT DATA而言，Cursor将把AI原生开发能力引入其全球工程研发与交付体系核心，并与企业级治理能力相结合，包括组织范围的隐私模式、单点登录、集中化管理、精细化智能体控制以及支持审计的策略执行机制，从而以更高效率推进现代化转型，同时提升交付的一致性、可信度和可控性。对于双方共同服务的客户而言，NTT DATA对Cursor的应用将转化为切实的业务价值，帮助企业以安全、可扩展且负责任的方式推进AI应用落地，加速传统代码库的现代化升级和人工智能转型进程，同时确保项目交付始终与企业整体AI战略保持协同一致。

Cursor首席运营官Jordan Topoleski表示：“NTT DATA正在将AI深度融入工程师推进复杂系统现代化改造的核心流程之中。通过将Cursor智能体能力与企业级治理机制及系统化赋能体系相结合，NTT DATA正在展示AI如何重塑全球规模的软件开发与交付模式。我们很荣幸能够为NTT DATA团队提供支持，助力其将这一创新能力带给全球企业客户。”

作为首阶段推进计划的一部分，NTT DATA已率先在重点工程团队中部署Cursor Enterprise，并将随着全球应用规模的不断扩大，逐步拓展至更多团队和业务领域。公司同时计划设立Cursor卓越中心，以推动相关能力在全球各业务实践体系及行业领域的规模化推广与落地。

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关于NTT DATA

NTT DATA是全球领先的商业与技术服务提供商，年营收超过300亿美元，为全球75%的《财富》世界100强企业提供服务。公司致力于通过负责任的创新，加速客户取得成功，并为社会创造积极而深远的价值。作为全球领先的人工智能与数字基础设施服务商之一，NTT DATA在企业级人工智能、云计算、安全、网络连接、数据中心及应用服务等领域拥有业界领先的综合能力。依托专业咨询服务和行业解决方案，公司帮助各类组织及社会各界以更坚定的信心、更可持续的方式迈向数字化未来。作为“全球杰出雇主”，NTT DATA在70多个国家和地区汇聚了众多专业人才。同时，公司通过覆盖全球的创新中心网络，以及由成熟企业和创新型初创企业共同构成的合作伙伴生态体系，为客户持续赋能创新与增长。NTT DATA隶属于NTT Group。该集团每年在研发领域投入超过30亿美元，不断推动前沿技术创新与产业发展。

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关于Cursor

Cursor致力于让AI成为软件开发的最佳协作伙伴，为开发团队提供更高效、更智能的软件构建方式。通过打造覆盖代码编写、审查和维护全流程的AI工具生态，Cursor帮助工程团队应对最具挑战性的开发任务，提升软件开发效率与工程质量。目前，Cursor已服务于大多数《财富》500强企业以及全球数以万计的工程团队。凭借面向企业级场景的AI辅助编码能力，Cursor正加速推动软件开发迈向智能化新时代。欲了解更多信息，请访问Cursor官方网站：https://cursor.com/

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