StatLab lance le CytoPath Disc, une avancée mondiale dans la standardisation de la préparation des blocs cellulaires

MCKINNEY, Texas--(BUSINESS WIRE)--StatLab Medical Products, l’un des principaux développeurs et fabricants mondiaux de fournitures et d’équipements de pathologie, a annoncé aujourd’hui le lancement mondial du CytoPath Disc, une technologie innovante de préparation de blocs cellulaires conçue pour standardiser et simplifier ce processus.

Développé comme une alternative aux méthodes traditionnelles de préparation de blocs cellulaires, concentrant des cellules en suspension dans un liquide en un culot inclus dans la paraffine pour une évaluation sur lame, le CytoPath Disc, en instance de brevet, offre une approche plus harmonisée et plus efficace. Le CytoPath Disc absorbe les cellules concentrées au sein d’une matrice simple, semblable à une éponge, qui est ensuite traitée, incluse, colorée et sectionnée selon les procédures histologiques standard.

Les méthodes traditionnelles de préparation des blocs cellulaires posent souvent des difficultés pour obtenir des résultats cohérents en raison de la complexité des procédures, ainsi que de la nécessité de disposer d’équipements ou de réactifs supplémentaires. Les CytoPath Discs permettent aux laboratoires de standardiser la préparation des blocs cellulaires, en fournissant des échantillons fiables et reproductibles. Cette solution éprouvée facilite l’obtention de diagnostics précis pour les applications d’immunohistochimie (IHC) et les analyses moléculaires en aval.

Conçu et développé par Diapath sur le site StatLab de Martinengo, ce lancement illustre l’intégration efficace et la synergie des capacités mondiales de recherche et développement du groupe. Le CytoPath Disc vient compléter la gamme existante de produits essentiels pour la cytologie de StatLab, comprenant notamment des fixateurs, des colorants et des lames, favorisant ainsi une préparation pré-analytique efficace des échantillons.

« Les laboratoires subissent une pression croissante pour fournir efficacement des résultats précis et reproductibles », déclare Lance Mikus, vice-président chargé de la gestion des produits et du marketing chez StatLab. « Avec le CytoPath Disc, nous proposons une solution pratique qui améliore la cohérence tout en simplifiant le processus de préparation des blocs cellulaires. Cette innovation constitue une nouvelle avancée dans notre mission visant à donner à nos clients la capacité d’offrir les meilleurs soins possibles aux patients, et illustre parfaitement la force qui découle de la collaboration entre nos sites mondiaux de R&D. »

Les CytoPath Discs sont disponibles dès aujourd’hui auprès du groupe StatLab et de ses partenaires agréés. Pour plus d’informations, rendez-vous sur StatLab.com/CytoPath-Discs.

À propos de StatLab Medical Products

Depuis 50 ans, StatLab Medical Products s’engage à aider les laboratoires d’anatomopathologie à offrir les meilleurs soins possibles aux patients. Nous proposons une gamme complète d’équipements et de consommables de pathologie fabriqués en interne, issus de neuf sites de production situés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Notre présence opérationnelle mondiale, soutenue par plus de 850 collaborateurs animés par une même mission, garantit une chaîne d’approvisionnement fiable et durable de produits et de solutions de haute qualité. Notre approche centrée sur le client nous permet d'offrir fiabilité, innovation et qualité dans chaque interaction. Pour en savoir plus, rendez-vous sur StatLab.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit en aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.