Forsee Power et KONČAR s’associent pour électrifier les trains régionaux de voyageurs en Europe

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – ALFOR), l’expert en systèmes de batteries intelligentes pour l’électromobilité durable, annonce que KONČAR – Electric Vehicles, premier constructeur croate de véhicules ferroviaires et membre du groupe KONČAR, a sélectionné les systèmes de batteries FORSEE ZEN 55 LFP RAIL pour équiper sa nouvelle génération de rames automotrices à batterie (BMU) et de rames automotrices électriques à batterie (BEMU). Dans le cadre du programme, KONČAR a passé une commande initiale auprès de Forsee Power portant sur l’équipement de huit trains destinés à être exploités en Croatie.

Le groupe KONČAR est le principal fournisseur croate de solutions technologiques et d’ingénierie, avec plus d’un siècle d’expérience dans l’énergie, les transports et le numérique. En tant qu’acteur clé de la mobilité durable en Europe du Sud-Est, le groupe joue un rôle important dans la modernisation et la décarbonation des systèmes de transport. KONČAR – Electric Vehicles est le premier constructeur croate de véhicules ferroviaires et un pionnier des solutions de mobilité ferroviaire alimentées par batterie. L’entreprise a développé et déployé certaines des rames automotrices à batterie et électriques à batterie les plus récentes d’Europe, contribuant à la décarbonation du transport ferroviaire régional sur des réseaux électrifiés et non électrifiés.

Les rames BMU et BEMU, composées de deux ou trois voitures, sont spécifiquement conçues pour assurer des services voyageurs sur des lignes non électrifiées, en s’appuyant sur les systèmes de batteries FORSEE POWER ZEN 55 LFP RAIL embarqués pour la propulsion, l’alimentation auxiliaire et le freinage régénératif.

Associé à un système dédié de gestion des batteries fourni par Forsee Power, le ZEN 55 LFP RAIL permet de transporter de 200 à 300 passagers, tout en assurant une interopérabilité complète avec les infrastructures ferroviaires existantes, y compris les voies et systèmes de signalisation, la caténaire 25 kV, la recharge en mouvement et les stations de recharge KONCHARGE. Fort de sa vaste expérience dans l’électrification du matériel roulant ferroviaire, Forsee Power a développé le ZEN 55 LFP RAIL, un système de batteries modulaire spécifiquement conçu pour les applications ferroviaires exigeantes. La solution est compatible avec des architectures de tension allant jusqu’à 1 500 V, garantissant une intégration fluide avec les chaînes de traction existantes du matériel roulant et facilitant son déploiement sur une large gamme de véhicules ferroviaires. Composé de modules de 55 kWh, le système permet des configurations flexibles allant de quelques kWh à plusieurs mégawattheures de stockage d’énergie, offrant aux opérateurs une solution évolutive pour les applications ferroviaires hybrides et entièrement électriques.

Conçu pour répondre aux exigences les plus strictes de l’industrie ferroviaire en matière de sécurité et de fiabilité, ZEN LFP RAIL est conforme à la norme EN 50126 SIL2 ainsi qu’aux principales normes internationales, notamment IEC 62928, IEC 62619, IEC 62620, IEC 61373 et EN 45545. Grâce à sa chimie LFP robuste, le système offre une durée de vie exceptionnelle allant jusqu’à 7 000 cycles et un faible coût total de possession.

Les systèmes de batteries Forsee Power sont entièrement conçus par les équipes d’ingénierie de Forsee Power et fabriqués en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.

À propos de KONČAR

KONČAR est un fournisseur croate de premier plan de technologies et de solutions d’ingénierie, spécialisé dans l’énergie, la mobilité et les solutions numériques. À travers sa division ferroviaire Urban Mobility and Infrastructure, KONČAR développe, fabrique, modernise et maintient du matériel roulant, notamment des rames automotrices électriques et diesel, des trains alimentés par batterie, des locomotives et des tramways à plancher bas.

Fort de plusieurs décennies d’expertise en ingénierie électrique et en intégration de systèmes, le groupe fournit des solutions de transport innovantes et durables aux opérateurs ferroviaires en Europe et sur les marchés internationaux.

Basé à Zagreb, en Croatie, le groupe KONČAR emploie plus de 6 500 collaborateurs et exporte ses produits et services dans plus de 140 pays. Le groupe associe développement de technologies propriétaires, capacités industrielles avancées et engagement fort en faveur de l’innovation afin d’accompagner la transition vers des systèmes de mobilité plus propres et plus efficaces.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels (véhicules légers, véhicules non routiers, camions, bus, trains). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Plus de 5 500 véhicules lourds et 150 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Forsee Power et ses 600 collaborateurs sont engagés pour le développement durable ; le groupe a obtenu la médaille d’Or de l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower