NTT DATA與Cursor達成合作，加速企業級現代化與AI治理

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AI、數位業務與技術服務領域的全球領導者NTT DATA今天宣布與首屈一指的多模型AI編碼平台Cursor建立策略合作夥伴關係。根據該合作計劃，NTT DATA將利用Cursor先進的AI代理，推動其全球軟體工程與交付模式的創新。Cursor將協助NTT DATA以更高的速度和更強的管控力，設計、建造及實現企業系統的現代化，同時滿足企業所需的治理要求。

此次合作標誌著NTT DATA向AI原生服務型企業轉型邁出了策略性一步，提升了公司設計、建構及實現關鍵業務系統現代化的能力。NTT DATA正在其工程與交付引擎中融入AI，並輔以企業級管控措施，從而加快客戶遺留系統的現代化進程，加速雲端與AI轉型計畫，並確保交付環境的一致性。

將AI代理直接整合到工程層有助於確保應用程式的現代化與開發工作始終與企業整體AI策略保持一致。這些能力進一步增強了NTT DATA廣泛的全端服務組合。

「企業現代化已不再僅僅是將系統遷移上雲，更在於重塑AI時代下軟體的構建與營運方式。」NTT DATA Inc.執行長暨AI長Abhijit Dubey表示，「透過與Cursor合作，我們將把AI融入工程與交付模式的核心，從而實現更快的現代化進程，大規模提升各項交付的一致性，並為客戶創造更大價值。透過率先在自身業務中應用這些能力，我們能夠幫助各類組織以更高的信心、更完善的治理機制和可衡量的成效來採用AI技術。」

Cursor是一首屈一指的多模型AI編碼平台，將先進的AI代理直接整合到開發人員的工作環境中，利用各類主流模型並結合整個程式碼庫的上下文，實現程式碼的編寫、審查、重構與現代化升級。對NTT DATA而言，這意味著將AI原生的加速能力融入其全球工程與交付模式的核心，並搭配企業級治理機制，包括全組織範圍的隱私模式、單一登入、集中式管理、細粒度的代理程式控制，以及符合稽核要求的政策執行，從而使現代化進程更快推進，並具備更高的一致性、可信度與可控性。對於雙方的共同客戶，NTT DATA對Cursor的應用將轉化為切實的業務成果，不僅引導企業安全、可擴展且負責任地採用AI技術，加速遺留代碼庫的現代化與AI轉型，還能確保交付過程與企業整體的AI策略保持高度一致。

「NTT DATA正在將AI置於工程師現代化改造複雜系統的核心位置。」Cursor營運長Jordan Topoleski表示，「透過將Cursor代理與企業級治理及結構化賦能體系相結合，NTT DATA展示了AI如何在全球範圍內變革軟體的構建與交付方式，我們自豪於能為他們的團隊提供支援，協助他們將這項技術推廣至全球各地的企業。」

NTT DATA將首先向重點工程團隊部署Cursor Enterprise，並隨著全球應用規模的擴大逐步推廣。此外，該公司還計劃建立一個Cursor卓越中心（Center of Excellence），旨在推動這些能力在全球各項業務實作及不同行業中的規模化應用。

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關於NTT DATA

NTT DATA是市值超過300億美元的商業和技術服務領導者，為75%的《財星》全球100大企業提供服務，致力於透過負責任的創新，加速客戶成功並為社會帶來正面影響。身為全球首屈一指的AI和數位基礎設施供應商之一，我們在企業級AI、雲端服務、安全性、連線能力、資料中心及應用服務領域擁有卓越的實力。我們的諮詢服務與產業解決方案正協助各類組織及整個社會自信、永續地邁向數位未來。身為全球頂尖雇主，我們的各領域專家遍布70多個國家，並擁有一個由成熟企業和新創公司組成的強大合作夥伴生態系統。NTT DATA隸屬於NTT Group，後者每年的研發投入超過30億美元。

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關於Cursor

Cursor是利用AI建構軟體的最佳途徑。為了幫助團隊攻克最棘手的難題，Cursor建構了一個工具生態系統，旨在更有效率、更智慧地進行程式碼編寫、審查與維護。Cursor 服務於大多數《財星》500大企業及全球數以萬計的工程團隊，利用企業級AI輔助編碼能力，加速軟體開發未來的到來。如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://cursor.com/

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