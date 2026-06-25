NTT DATA e Cursor collaborano per accelerare la modernizzazione di livello aziendale e la governance dell'AI

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--NTT DATA, un leader globale nell'AI, nei servizi digitali per le imprese e la tecnologia, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Cursor, la piattaforma leader nella programmazione dell'AI multimodello. L'iniziativa prevede l'utilizzo da parte di NTT DATA degli agenti AI all'avanguardia di Cursor per alimentare l'innovazione dei suoi modelli globali di software engineering e implementazione. Cursor consentirà a NTT DATA di progettare, costruire e modernizzare i sistemi aziendali in modo più rapido e controllato, supportando la governance richiesta dalle aziende.

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