NTT DATA et Cursor entrent en partenariat pour accélérer la modernisation de niveau entreprise et la gouvernance de l'IA

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--NTT DATA, un leader mondial de l'IA, des activités numériques et des services technologiques, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec Cursor, la principale plateforme de codage d'IA multimodèle. Dans le cadre de cette initiative, NTT DATA utilisera les agents d’IA de pointe de Cursor pour stimuler l’innovation de ses modèles mondiaux d’ingénierie logicielle et de livraison. Cursor permettra à NTT DATA de concevoir, de construire et de moderniser les systèmes d'entreprise avec plus de rapidité et de contrôle, tout en prenant en charge les exigences de gouvernance des entreprises.

Cette collaboration marque une avancée stratégique dans la transformation de NTT DATA en une société de services native de l’IA, améliorant la manière dont l’entreprise conçoit, construit et modernise les systèmes essentiels à sa mission. NTT DATA opérationnalise l’IA au sein de son moteur d’ingénierie et de livraison avec des contrôles de qualité professionnelle afin de permettre une modernisation plus rapide des actifs existants des clients, d’accélérer les initiatives de transformation du cloud et de l'IA et de renforcer la cohérence entre les environnements de livraison.

L'inclusion d'agents d'IA directement dans la couche d'ingénierie permet de s'assurer que les efforts de modernisation et de développement des applications restent alignés sur les stratégies d'IA à l'échelle de l'entreprise. Ces capacités améliorent le portefeuille complet de NTT DATA.

« La modernisation des entreprises ne consiste plus seulement à déplacer les systèmes vers le cloud, il s’agit de réimaginer la manière dont les logiciels sont construits et exploités à l’ère de l’IA », déclare Abhijit Dubey, CEO et directeur de l'IA, NTT DATA, Inc. « Grâce à notre partenariat avec Cursor, nous utiliserons l’IA au cœur de notre modèle d’ingénierie et de livraison, ce qui nous permettra de moderniser plus rapidement, d’améliorer la cohérence à grande échelle et de fournir une plus grande valeur aux clients. En appliquant d’abord ces capacités au sein de notre propre entreprise, nous pouvons aider les organisations à adopter l’IA avec une plus grande confiance, une meilleure gouvernance et un impact mesurable. »

Cursor est la principale plateforme de codage d’IA multimodèle, intégrant des agents d’IA directement dans les environnements des développeurs afin d’écrire, de réviser, de refactoriser et de moderniser le code dans un contexte à l’échelle de la base de code à travers les principaux modèles. Pour NTT DATA, cela place l'accélération native IA au cœur de son modèle mondial d'ingénierie et de livraison, associée à une gouvernance de niveau entreprise, y compris le mode de confidentialité à l'échelle de l'organisation, l'authentification unique, l'administration centralisée, les contrôles granulaires des agents et l'application des politiques prête pour l'audit, de sorte que la modernisation se déroule plus rapidement, avec une plus grande cohérence, confiance et contrôle. Pour les clients communs, l’utilisation de Cursor par NTT DATA se transforme en résultats concrets, guidant les entreprises grâce à une adoption sécurisée, évolutive et responsable de l’IA et accélérant la modernisation des bases de code héritées et la transformation de l’IA tout en maintenant la mise en œuvre alignée sur les stratégies d’IA à l’échelle de l’entreprise.

« NTT DATA place l’IA au cœur de la modernisation des systèmes complexes par les ingénieurs », déclare Jordan Topoleski, directeur de l'exploitation, Cursor. « En associant les agents Cursor à une gouvernance de niveau entreprise et à un support structuré, NTT DATA prouve comment l’IA modifie la manière dont les logiciels sont construits et livrés à l’échelle mondiale, et nous sommes fiers de soutenir leurs équipes lorsqu’elles les apportent aux entreprises du monde entier. »

NTT DATA déploie tout d'abord Cursor Enterprise auprès d'équipes d'ingénierie prioritaires et étendra les déploiements à mesure que l'adoption se fera à l'échelle mondiale. La société prévoit également d'établir un centre d'excellence Cursor pour mettre ces capacités à l'échelle pour les entreprises et les industries mondiales.

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À propos de NTT DATA

NTT DATA est un chef de file des services commerciaux et technologiques pesant plus de 30 milliards de dollars et desservant 75 % du Fortune Global 100. Nous nous engageons à accélérer le succès des clients et à avoir un impact positif sur la société grâce à une innovation responsable. Nous sommes l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’IA et d’infrastructures numériques, avec des capacités inégalées en intelligence artificielle pour l’entreprise, cloud computing, sécurité, connectivité, centres de données et services applicatifs. Nos solutions de conseil et sectorielles aident les organisations et la société à avancer en toute confiance et de manière durable vers l'avenir numérique. En tant que Global Top Employer, nous avons des experts dans plus de 70 pays. Nous offrons également à nos clients l'accès à un solide écosystème de centres d'innovation ainsi qu'à des partenaires établis et en phase de démarrage. NTT DATA fait partie de NTT Group, qui investit plus de trois milliards de dollars chaque année dans la R&D.

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À propos de Cursor

Cursor est le meilleur moyen de créer des logiciels avec l'IA. En aidant les équipes à résoudre les problèmes les plus complexes, Cursor construit un écosystème d'outils pour écrire, réviser et maintenir le code plus efficacement et intelligemment. Au service de la majorité des entreprises du Fortune 500 et de dizaines de milliers d'équipes d'ingénierie dans le monde, Cursor accélère l'avenir du développement logiciel grâce à des capacités de codage assistées par l'IA de qualité professionnelle. En savoir plus sur https://cursor.com/

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