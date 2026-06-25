NTT DATA en Cursor werken samen om modernisering op bedrijfsniveau en AI-governance te versnellen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--NTT DATA, een wereldleider in AI-, digitale business- en technologieservices, maakte vandaag een strategisch partnerschap bekend met Cursor, het toonaangevende multi-model AI-codeerplatform. In het kader van dit initiatief zal NTT DATA de geavanceerde AI agents van Cursor benutten om de innovatie van zijn globale software-engineering- en leveringsmodellen te bevorderen. Cursor zal NTT DATA in staat stellen om bedrijfssystemen sneller en met meer controle te ontwerpen, te bouwen en te moderniseren, en tegelijk de governance ondersteunen die bedrijven nodig hebben.

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