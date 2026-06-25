NTT DATA e Cursor firmam parceria para acelerar a modernização de nível empresarial e a governança de IA

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A NTT DATA, líder global em inteligência artificial (IA), negócios digitais e serviços de tecnologia, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Cursor, plataforma líder em codificação de IA multimodelo. Por meio dessa iniciativa, a NTT DATA utilizará os avançados agentes de IA da Cursor para impulsionar a inovação de seus modelos globais de engenharia e entrega de software. A Cursor permitirá que a NTT DATA projete, desenvolva e modernize sistemas corporativos com maior rapidez e controle, oferecendo suporte à governança exigida pelas empresas.

Essa colaboração representa um avanço estratégico na transformação da NTT DATA em uma empresa de serviços nativos de IA, aprimorando a forma como a empresa projeta, constrói e moderniza sistemas críticos. A empresa está implementando a IA em seu mecanismo de engenharia e entrega, com controles de nível empresarial, para permitir uma modernização mais rápida dos ambientes legados de seus clientes, acelerar iniciativas de transformação em nuvem e IA, e promover maior consistência entre os ambientes de entrega.

A inclusão direta de agentes de IA na camada de engenharia ajuda a garantir que os esforços de modernização e desenvolvimento de aplicativos permaneçam alinhados às estratégias de IA em toda a empresa. Esses recursos aprimoram o portfólio mais amplo de soluções full-stack da NTT DATA.

“A modernização empresarial já não se resume a migrar sistemas para a nuvem — trata-se de repensar a forma como o software é desenvolvido e operado na era da IA”, afirmou Abhijit Dubey, CEO e diretor de IA da NTT DATA, Inc. “Por meio da nossa parceria com a Cursor, utilizaremos a IA no centro do nosso modelo de engenharia e entrega, permitindo-nos modernizar mais rapidamente, melhorar a consistência em escala e gerar mais valor para os clientes. Ao aplicar essas capacidades primeiro no nosso próprio negócio, podemos ajudar as organizações a adotar a IA com mais confiança, governança e impacto mensurável.”

A Cursor é a plataforma líder de codificação com IA multimodelo. Ela integra agentes avançados de IA diretamente nos ambientes dos desenvolvedores para escrever, revisar, refatorar e modernizar códigos com um contexto abrangente de toda a base, utilizando os principais modelos. Para a NTT DATA, isso acelera a adoção da IA no cerne de seu modelo global de engenharia e entrega, aliando-a a uma governança de nível empresarial. Essa governança inclui privacidade em toda a organização, Single Sign-On, administração centralizada, controles granulares de agentes e aplicação de políticas prontas para auditoria. Com isso, a modernização ocorre mais rapidamente, com maior consistência, confiança e controle. Para os clientes em comum, o uso do Cursor pela NTT DATA se traduz em resultados concretos: orientação para a adoção segura, escalável e responsável da IA, aceleração da modernização de bases de código legadas e da transformação por IA e manutenção da entrega alinhada às estratégias de IA em toda a empresa.

“A NTT DATA está colocando a IA no centro da maneira como os engenheiros modernizam sistemas complexos”, disse Jordan Topoleski, diretor de operações (COO) da Cursor. “Ao combinar os agentes da Cursor com governança de nível corporativo e capacitação estruturada, a NTT DATA demonstra como a IA transforma a forma como o software é desenvolvido e entregue em escala global. Temos orgulho de apoiar suas equipes à medida que levam essa tecnologia a empresas em todo o mundo.”

Inicialmente, a NTT DATA implementará o Cursor Enterprise em equipes de engenharia prioritárias, ampliando a implementação à medida que a adoção global crescer. A empresa também planeja estabelecer um Centro de Excelência Cursor para ajudar a expandir essas capacidades em suas práticas e em seus setores de atuação globais.

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Sobre a NTT DATA

Líder em serviços de negócios e tecnologia, a NTT DATA fatura mais de US$ 30 bilhões e atua junto a 75% das empresas listadas na Fortune Global 100. Estamos comprometidos em acelerar o sucesso dos clientes e gerar um impacto positivo na sociedade por meio da inovação responsável. Somos um dos principais provedores globais de inteligência artificial (IA) e infraestrutura digital, com capacidades incomparáveis em IA em escala corporativa, nuvem, segurança, conectividade, data centers e serviços de aplicações. Nossas soluções de consultoria e para setores específicos ajudam organizações e a sociedade a avançarem com confiança e sustentabilidade rumo ao futuro digital. Reconhecida como Global Top Employer, a NTT DATA conta com especialistas em mais de 70 países. Oferecemos também aos clientes acesso a um robusto ecossistema de centros de inovação, bem como a parceiros estabelecidos e startups. A NTT DATA faz parte do Grupo NTT, que investe mais de US$ 3 bilhões anualmente em pesquisa e desenvolvimento (P&D).

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Sobre a Cursor

A Cursor é a melhor maneira de criar softwares com IA. Ao auxiliar equipes na resolução de problemas complexos, ele constrói um ecossistema de ferramentas para escrever, revisar e manter códigos de maneira mais eficiente e inteligente. Atendendo à maioria das empresas listadas na Fortune 500 e a dezenas de milhares de equipes de engenharia em todo o mundo, o Cursor está acelerando o futuro do desenvolvimento de software por meio de recursos de programação assistida por IA de nível empresarial. Saiba mais em https://cursor.com/

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