StatLab presenta CytoPath Disc, un avance en la preparación estandarizada de bloques celulares a nivel mundial

MCKINNEY, Texas--(BUSINESS WIRE)--StatLab Medical Products, líder mundial en desarrollo y fabricación de suministros y equipos para patología, ha anunciado hoy la presentación mundial de CytoPath Disc, una tecnología innovadora para preparar los bloques celulares, diseñada para estandarizar y simplificar todo el proceso.

CytoPath Disc, cuya patente está en trámite, ha sido desarrollada como alternativa a los métodos tradicionales de preparación de los bloques celulares, que convierten las células concentradas en suspensión en un formato integrado en parafina para su posterior evaluación en el portaobjetos. Esta tecnología ofrece un método más ágil y eficiente, porque absorbe las células concentradas en una matriz sencilla, similar a una esponja, que posteriormente se procesa, integra, tiñe y secciona según los flujos de trabajo histológicos estándar.

Los métodos tradicionales empleados para preparar los bloques celulares suelen plantear dificultades a la hora de obtener resultados consistentes, dada la complejidad de los procedimientos, así como la necesidad de disponer de equipos o reactivos adicionales. Con los CytoPath Discs, los laboratorios pueden estandarizar la preparación de los bloques celulares y obtener muestras confiables y reproducibles, de eficacia demostrada, para respaldar diagnósticos precisos en aplicaciones posteriores de inmunohistoquímica y moleculares.

Diseñado y desarrollado por Diapath en las instalaciones de StatLab en Martinengo, este lanzamiento destaca la solidez de las capacidades integradas de investigación y desarrollo a nivel mundial que posee la organización. CytoPath Disc complementa la gama actual de productos de StatLab esenciales para citología, que abarca fijadores, colorantes y portaobjetos; además, contribuye a mejorar la eficacia de la preparación preanalítica de las muestras.

"Los laboratorios se ven sometidos a la presión creciente de tener que ofrecer resultados precisos y reproducibles de forma eficiente", aseguró Lance Mikus, vicepresidente de Gestión de Productos y Marketing de StatLab. "Con CytoPath Disc, ofrecemos una solución práctica que mejora la uniformidad, y al mismo tiempo, simplifica el proceso de preparación de los bloques celulares. Esta innovación representa un paso más en nuestra misión de capacitar a nuestros clientes para que brinden una atención óptima a los pacientes, y es un ejemplo magnífico del potencial que surge de la colaboración entre nuestros centros de I+D en todo el mundo".

Los CytoPath Discs ya se pueden pedir a través de todas las marcas de StatLab y de sus socios autorizados. Para saber más al respecto, visite StatLab.com/CytoPath-Discs.

Acerca de StatLab Medical Products

StatLab Medical Products se dedica desde hace 50 años a asistir a los laboratorios de anatomía patológica para brindar la mejor atención posible a los pacientes. Ofrecemos una gama completa de equipos e insumos de anatomía patológica de fabricación propia desde nueve centros de producción situados en Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Nuestra presencia operativa global, sustentada por más de 850 profesionales comprometidos con nuestra misión, garantiza la seguridad y la resiliencia de la cadena de suministro de productos y soluciones de alta calidad y nuestra metodología centrada en el cliente nos inspira a ofrecer fiabilidad, innovación y calidad en cada interacción. Para saber más al respecto, visite StatLab.com.

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